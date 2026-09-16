Sin Letizia, el rey Felipe VI y sus hijas, Leonor y Sofía, disfrutaron de un domingo de estreno en Madrid

Apasionados de los deportes, el rey Felipe VI (58), la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (19) presenciaron el Gran Premio de la Fórmula 1. Un encuentro que sirvió como despedida de la más pequeña del clan, que partirá en breve a continuar sus estudios, pero que, lamentablemente, no contó con la presencia de la reina Letizia.

Felipe, Sofía y Leonor junto al piloto Carlos Sainz, uno de los ídolos de España.

El rey Felipe y sus hijas, Leonor y Sofía, estuvieron en el estreno de Madring

Los españoles llevaban 45 años esperando volver a escuchar el rugir de los motores en sus pistas y el recién inaugurado circuito semiurbano Madring (cerca del Aeropuerto de Madrid), con 5,4 kilómetros de recorrido y 22 curvas, cumplió el gran sueño.

Sin embargo, la tan ansiada cita no contó con la presencia de la reina Letizia (53), ya que a ella no le gustan las disputas deportivas de autos y motos. Sin embargo, el monarca y sus hijas no parecen haberla extrañado y disfrutaron a full su pasión “fierrera”, demostrando la complicidad que los une. Con grandes sonrisas, los tres recorrieron los boxes y se hicieron fotos con los grandes ídolos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

El rey Felipe le entrega el premio a Kimi Antonelli, ganador de la carrera.

Leonor lució una camisa sin mangas en rosa, ajustada a la cintura con nido abeja y botones de nácar, pantalón ancho blanco, by Rebbi Pink de Coloma’s. Sofía, en tanto, llevó un total look blanco con blusa manga larga, escote V, by Sublime, y pantalón ancho, by Renatta&Go y sorprendió con un “falso piercing”, ya que como no la dejan perforarse las orejas, llevó un aro a presión, el modelo Lamia de la firma Moliane, en plata y oro con circonitas, de 35 euros. Mientras, el Rey optó por una chaqueta beige, camisa celeste, pantalón azul y gafas de sol oscuras.

Leonor saluda a un grupo de niños.

Felipe VI, Leonor y Sofía disfrutaron de una divertida jornada a pura adrenalina. Un encuentro que, de alguna manera, ofició de despedida para la más pequeña de sus hijas, quien partirá a Francia para cursar su segundo año de estudios en el Forward College, pero que no tuvo la presencia de la reina Letizia.

Fotos: CASA REAL ESPAÑA