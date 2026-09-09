Los Reyes de España asistieron al funeral del Rey Harald V de Noruega que se llevó a cabo este miércoles 9 de septiembre en la Catedral de Oslo. La presencia de la reina Letizia y el rey Felipe VI demuestra la estrecha relación de amistad y respeto hacía la familia real de Noruega.

Los Reyes de España Felipe VI y Letizia despidieron al legendario Rey Harald V de Noruega

Reyes de España, Felipe VI y Letizia acompañaron a la Reina Sofía en su viaje a Noruega para rendir homenaje al difunto monarca Harald V, quien falleció el pasado 28 de agosto a los 89 años tras 35 años en el trono. La ceremonia, que tuvo lugar en la Catedral de Oslo, fue presidida por la Iglesia Nacional Luterana y se extendió por aproximadamente tres horas, en un acto que congregó a jefes de Estado, primeros ministros, miembros de diversas casas reales europeas y representantes de la comunidad internacional.

Los reyes de España Felipe VI y Letizia en el funeral del Rey Harald V de Noruega//Instagram de la Casa Real de España

Desde tempranas horas, la comitiva real española participó en la procesión que trasladó el féretro del rey Harald desde el Palacio Real hasta la catedral. Felipe VI y Letizia se unieron al cortejo fúnebre en una marcha solemne, escoltando el ataúd en un recorrido cargado de simbolismo y respeto. La comitiva, compuesta por la realeza europea, caminaba con recogimiento, siguiendo la tradición y el protocolo que enaltecen la memoria del monarca fallecido. Entre los acompañantes estaban los reyes Felipe y Matilde de Bélgica, los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, los monarcas Abdalá y Rania de Jordania, así como figuras de la nobleza europea como los príncipes Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo y el príncipe Guillermo de Inglaterra junto a su tía, la princesa Ana.

Los reyes de España Felipe VI y Letizia en el funeral del Rey Harald V de Noruega//Instagram Casa Rea

La disposición en la Catedral reflejaba la importancia del acto. Don Felipe y doña Letizia ocuparon una posición destacada en la segunda fila, junto a los reyes belgas, los soberanos holandeses y los duques de Mónaco, Alberto y Charlene. Detrás, quedó la Reina Sofía acompañada de los príncipes Victoria y Daniel de Suecia, en un gesto de cercanía y fraternidad entre las monarquías. La atmósfera era de respeto profundo, marcada por el silencio, mientras la familia real noruega introducía el féretro en la catedral para iniciar la ceremonia religiosa.

Los reyes de España en el funeral del Rey Harald V de Noruega//Instagram Casa Real de España

Así fue el funeral de Harald V con la presencia de la realeza del mundo, entre ellos, los Reyes de España

El funeral del Rey Harald V de Noruega, quien permaneció en el trono durante 35 años en el trono, fue un acto de homenaje y despedida que reflejó su legado de estabilidad y servicio a Noruega. La ceremonia fue conducida por el arzobispo de Oslo y contó con discursos que destacaron su liderazgo, compromiso con el país y su papel como símbolo de unidad nacional. La plana mayor de la política y la sociedad noruega estuvo presente, además de representantes internacionales que quisieron rendir tributo a una figura respetada y querida en el escenario mundial.

Los reyes de España en el funeral del Rey Harald V de Noruega//Instagram Casa Real de España

Tras la misa, el féretro fue trasladado en procesión hacia la Capilla de Akershus, donde se realizó una ceremonia privada en presencia de 450 invitados, entre ellos miembros de la familia real, diplomáticos y figuras relevantes de la sociedad noruega. En esa ocasión, el nuevo rey Haakon VIII y su familia saludaron a los asistentes desde el balcón, en un acto que simboliza la continuidad y la estabilidad del reino en un momento de introspección y despedida.

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia siguieron el protocolo de vestimenta para el funeral del Rey Harald V de Noruega

La asistencia de los Reyes de España al funeral del Rey Harald V de Noruega fue también una muestra del compromiso de la Casa Real con las tradiciones europeas y su cercanía con las monarquías hermanas. Para la ocasión, El rey Felipe VI optó por lucir su uniforme de gala de la Armada, en calidad de capitán general, complementado con guantes blancos, un fajín rojo y las distinciones de la Orden del Toisón de Oro y la Gran Cruz de la Orden de San Olaf, máxima condecoración del Reino de Noruega. La reina Letizia, por su parte, eligió un vestido negro sobrio y elegante, en señal de duelo, acompañado de una diadema del mismo color.

Los reyes de España Felipe VI y Letizia en el funeral del Rey Harald V de Noruega//Instagram de la Casa Real de España

El funeral del Rey Harald V concluyó con la tradicional salida de la familia real al balcón del ayuntamiento de Oslo, donde saludaron a la multitud y expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido en estos momentos de duelo. La jornada fue, sin duda, un acto de respeto y fraternidad entre pueblos hermanos que comparten tradiciones y valores en la historia de sus monarquías, como la buena relación entre los Reyes de España y los reyes de Noruega.