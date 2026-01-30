El terrible momento que vive Isabel Sartorius, el primer amor del rey Felipe

La vida de Isabel Sartorius, la primera novia del rey Felipe VI, siempre se mantuvo lejos de la exposición. Sin embargo, recientemente, trascendió un dato alarmante sobre ella. Según un reconocido diario español, la mujer se encuentra acompañada de sus seres queridos y transitando uno de los momentos más duros de su vida.

Isabel Sartorius, la primera novia del rey Felipe, genera preocupación

Isabel Sartorius, quien fue la primera pareja oficial del rey Felipe VI, actualmente casado con Letizia Ortiz, atraviesa un momento especialmente complejo a nivel personal, marcado por un delicado cuadro de salud que la obligó a refugiarse en el apoyo de su entorno más cercano mientras permanece en una residencia sanitaria de Madrid.

La información fue dada a conocer por el diario La Razón, que no precisó el motivo concreto de su internación pero sí que recibe atención médica periódica, con controles constantes, medicación diaria y seguimiento profesional. Este episodio se suma a los problemas de hipotiroidismo que ella misma reconoció tiempo atrás. Además, comenta que sale a la calle habitualmente y "siempre acompañada, porque a veces se olvida de las cosas y puede perderse".

El rey Felipe VI (Crédito: Instagram)

En este sentido, fuentes cercanas a Isabel Sartorius comentan que su problema de salud se debe a un síndrome de complejo diagnóstico. "Las enfermedades mentales, hoy en día, son un mal mayor que destruyen el equilibrio de muchas familias", destacan en este medio. Sin embargo, aseguran que ella está "poniendo todo de su parte" para recuperarse cuanto antes y salir adelante a sus 61 años recién cumplidos.

El motivo por el que Isabel Sartorius, expareja del rey Felipe, se encuentra internada

Por otro lado, en el programa español Y ahora Sonsoles sumaron más data sobre el estado físico y mental de Isabel Sartorius, expareja de Felipe VI. Según explicaron, la muerte de César Alierta, su última pareja conocida, en 2024, la afectó por completo y esto hizo que comenzara a sufrir serios problemas de salud. Asimismo, señalan que en la clínica donde se encuentra internada "está muy bien atendida y muy bien cuidada" por el equipo médico y que ella "es completamente responsable de su ingreso".

Isabel Sartorius (Crédito: Instagram)

La periodista Paloma García-Pelayo, por su parte, informó que si bien Isabel Sartorius se encuentra estable el proceso es complicado y a largo plazo. En este sentido, se dio a conocer que la persona que se encuentra a su lado es Nora de Liechtenstein, la segunda mujer de su padre, Vicente Sartorius. Esta mujer, además de asistirla a diario, fue la encargada de organizar la fiesta por su 61 cumpleaños, a la que no pudo acudir su hija, Mencía Fitz-James Stuart, que vive en Londres.

Acerca de la importancia de su entorno más cercano en su recuperación, en el ciclo de de Antena 3 comentaron que "tiene una red familiar muy importante que la cubre, que la protege y que le ayuda". De esta manera, trascendió el terrible momento que vive Isabel Sartorius, el primer amor del rey Felipe, quien se encuentra internada con un cuadro de salud difícil que requiere atención médica constante y un seguimiento profesional continuo.