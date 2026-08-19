Apenas unos días antes de arrancar sus vacaciones privadas, el rey Felipe VI (58) participó en la final de la tradicional Copa del Rey MAPFRE de barcos a vela. Como lo hace cada año, se subió a su barco “Hispania” –del que en realidad es el patrón, ya que pertenece a la Armada española– y junto a la tripulación desplegó su destreza sobre el agua.

Rey Felipe VI

Felipe VI se tomó un descanso con amigos y salió a navegar

Con su polo en azul –color del Hispania– celebró la nueva hazaña con el barco a vela. Y, orgulloso, subió al podio a recibir su premio por el segundo lugar que logró en la competencia. Orgulloso por su nuevo logro, el equipo agradeció el premio y se retiró a celebrar en privado.

El rey de España salió a navegar con sus amigos

El rey aprovechó sus mini vacaciones sin su madre, Letizia, ni sus hijas, para pasar unos días junto a sus amigos en Mallorca. Y el fin de semana se fue a navegar en un lujoso yate.

Lejos del protocolo, se mostró en short, brindando con champagna y lanzándose al mar. Dejando al descubierto su trabajado físico que, gracias a su metro noventa y siete –es el monarca más alto–, distingue su porte sobrio y elegante.

Rey Felipe VI

Desde joven, Felipe VI cumple con una dieta equilibrada, tipo mediterránea. Y es fanático de los deportes, en especial de los relacionados con el agua.

Y, como amante de los autos, se paseó por Mallorca con su última adquisición, un Cupra Formentor VZ5, que llega a los 280 km, se fabrica en España y cuyo valor es de 77.572 euros.