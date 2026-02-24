La doble vida de Letizia Ortiz: viajes, supuestas infidelidades y secretos

Letizia Ortiz siempre dio de que hablar a nivel internacional, ya sea por sus looks sofisticados, su rol en la monarquía como reina consorte o por su matrimonio con el rey Felipe VI. En esta ocasión, la monarca es señalada de tener una doble vida en la que mantiene encuentros y viajes con otras personas, "escapándose" de su rol monárquico.

Las supuestas infidelidades de Letizia Ortiz al rey Felipe VI

La figura de Letizia Ortiz, actual reina consorte de España, fue protagonista de un fuerte debate mediático y social en los últimos años. No solo por su rol institucional dentro de la Corona, sino también por distintas versiones que circularon en la prensa vinculadas a presuntas infidelidades, viajes reservados y encuentros fuera de la agenda oficial.

Desde la Casa Real española nunca se confirmó ningún episodio ajeno a lo estrictamente institucional. De hecho, jamás se confirmó su separación del rey Felipe VI pese a ser un rumor que circula hace tiempo, y el silencio muchas veces genera más ruido. Sin embargo, algunos medios especializados instalaron la idea de que la vida privada de la reina sería más compleja de lo que se muestra públicamente.

Letizia Ortiz

Entre las informaciones más comentadas se encuentran supuestos viajes de la reina Letizia Ortiz a Suiza. Diversas fuentes sostienen que habría realizado escapadas utilizando vehículos alquilados a nombre de terceros y efectuando reservas hoteleras con identidades alternativas como la de su madre, Paloma Rocasolano, con el objetivo de mantener total discreción. Según estas versiones, su intención habría sido evitar la exposición pública durante encuentros personales fuera de España.

También trascendió que algunos de estos supuestos viajes se habrían concretado en ciudades como Suiza, Londres o incluso Estados Unidos. En ese marco, se mencionó la presunta cercanía de Letizia Ortiz con un reconocido director de cine, cuya identidad no fue revelada hasta el momento. Durante un puente festivo en Madrid, mientras el rey Felipe VI permanecía en la capital, la reina habría viajado al exterior para reunirse en una villa privada con esta figura del ámbito cinematográfico.

Letizia Ortiz

El periodista Diego Arrabal, por su parte, hizo referencia a esta información en el programa Fiesta, donde se habló de una supuesta “doble vida”. Por otro lado, circularon versiones sobre un viaje a Roma en el que la reina coincidiría luego con Felipe VI en una ceremonia religiosa, y sobre unas vacaciones de verano en las que, mientras el monarca se encontraba en Grecia, ella habría navegado en un yate de lujo junto a un grupo cercano, acompañada por un “amigo íntimo”.

El matrimonio de Letizia Ortiz y el rey Felipe VI funcionaría como un vínculo "institucional"

Hace años que circula la versión de que el matrimonio entre Letizia Ortiz y Felipe VI mantendría un vínculo meramente institucional, similar al que en su momento sostuvieron Juan Carlos I y Sofía de Grecia. Según algunos analistas, la pareja funcionaría de cara al público como un frente unido por la Corona y sus hijas en común, Leonor y Sofía, aunque en la intimidad llevarían vidas separadas desde hace años.

El rey Felipe VI y Letizia Ortiz

La periodista Pilar Eyre sostuvo en distintas intervenciones que el matrimonio real operaría como un “equipo de trabajo”, sin convivencia cotidiana y bajo una estricta protección institucional. De acuerdo a otras informaciones, la reina Letizia Ortiz habría utilizado en el pasado un hotel discreto de Madrid, más precisamente el antiguo Holiday Inn de la calle Orense, para encuentros reservados en los que pasaba pocas horas, sin equipaje y manteniendo un perfil bajo.

Lo cierto es que ninguna de estas afirmaciones fue confirmada oficialmente y continúan siendo parte del terreno de las especulaciones que suelen rodear a las figuras de la realeza europea. Así, la supuesta doble vida de Letizia Ortiz tiene todo lo que necesita para ser un verdadero culebrón de interés público: viajes, supuestas infidelidades y secretos bien guardados.