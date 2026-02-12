La reina Letizia deja su cabello al natural y marca tendencia con sus canas

La realeza sabe como imponer tendencia, a pesar de que deban mantener algunos protocolos por el rol que cumplen en su país. Letizia Ortiz es una de las más observadas por los expertos fashionistas, gracias a su estilo elegante y firme al momento de realizar sus trabajos como reina de España. Sin embargo, si hay algo que se destaca de ella es la búsqueda por lo natural que tiene en cada aspecto. Es así como decidió dejarse el pelo natural y marcó la tendencia de las canas para las royals.

Letizia Ortiz se deja el pelo natural e impone la tendencia de las canas

Letizia Ortiz muestra su fanatismo por la moda y las tendencias, en cada evento al que se presenta. En su mayoría, opta por la sastrería y los colores fuertes u oscuros al momento de marcar presencia. Sin embargo, su lado más natural surge incluso con looks de estilo powerful woman. Es por eso que se volvió una de las influencias en llevar adelante la tendencia natural royal, y su marca más definida es su color de pelo natural.

Por el contrario de otras mujeres de las realeza, Letizia Ortiz opta por dejar su pelo sin teñir, y mostrar las canas. A primera hora de la mañana del 12 de febrero, la reina comenzó su jornada laboral en el Palacio de Zarzuela, y lució un conjunto de pantalón sastrero gris con camisa celeste de la misma tonalidad. Este look le hizo destacar su cabello negro y algunos mechones blancos que enamoraron a los expertos fashionistas y amantes de la realeza.

Letizia Ortiz: una reina natural y dispuesta a imponer tendencia royal

La realeza marca la tendencia para ellos y para todos los fanáticos de la moda. Algunas se destacan por sus atuendos extravagantes o por su amor a la elegancia delicada. Sin embargo, Letizia Ortiz marcó desde el comienzo su búsqueda por un tipo de realeza más natural, y fue ella quien comenzó con la tendencia de las canas para las reinas. Máxima Zorreguieta y Carolina de Mónaco fueron algunas que las siguieron y demostraron que la melena plateada abraza la belleza natural.

Los expertos fashionistas y amantes de la realeza no dudaron en destacar este look de Letizia Ortiz y su tendencia en el pelo natural. La reina de España no solo es una de las más observadas e importantes para los medios de comunicación, sino que también es una impulsora de favoritos para las royals y los buscadores de elegancia. Es por eso que cada una de sus elecciones terminan volviéndose tendencia y demuestran el amor por la belleza natural de cada uno.

A.E