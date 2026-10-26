El dolor de Charlene de Mónaco y su esposo Alberto por la extraña muerte de Antoine de Massy, a los 29 años

La muerte de Antoine de Massy, de 29 años, generó conmoción en Mónaco. El joven, primo segundo del príncipe Alberto II, fue encontrado sin vida este domingo en una zona ajardinada del principado. Mientras la policía investiga las circunstancias del fallecimiento, se informó que una persona fue detenida.

Antoine de Massy

Tras conocerse la noticia, Alberto II y su esposa, la princesa Charlene, expresaron públicamente sus condolencias a través de un comunicado oficial. Por el momento, las autoridades no informaron las causas de la muerte ni precisaron qué relación tendría la persona detenida con el caso.

Cómo fue el hallazgo de Antoine de Massy, el primo de Alberto de Mónaco

Según publicó el diario local Monaco-Matin, el cuerpo fue encontrado en un jardín cercano al bulevar de Larvotto, detrás de Villa Sauber, uno de los edificios culturales conocidos del principado. El hallazgo dio inicio a una investigación para esclarecer qué ocurrió con el joven.

Antoine de Massy falleció a los 29 años

Las diligencias comenzaron después de que un familiar acudiera a la Seguridad Pública de Mónaco, preocupado porque Antoine no se había presentado a un almuerzo familiar previsto para ese domingo. Este lunes se conoció la detención de una persona, aunque las autoridades no aclararon si estaría presuntamente involucrada en el fallecimiento o si fue requerida para aportar información a la investigación.

Quién era Antoine de Massy y su vínculo con Alberto de Mónaco

Antoine de Massy era hijo del barón Christian de Massy y de Cécile Gelabale. Su vínculo con la familia principesca se remonta a su abuela paterna, la princesa Antonieta, hermana mayor del príncipe Rainiero III. Por esa rama familiar, era primo segundo del actual soberano de Mónaco, Alberto II.

Alberto y Charlene de Mónaco

El joven también tenía vínculos con el tenis, una actividad con presencia en su entorno familiar y en la vida deportiva del principado. Ese aspecto fue mencionado en el comunicado oficial difundido tras su muerte, en el que los príncipes recordaron su afición y acompañaron a sus familiares en este momento.

El comunicado de Alberto y Charlene de Mónaco

Al conocer el fallecimiento, el príncipe Alberto II y la princesa Charlene manifestaron su pesar mediante una declaración oficial: "Sus Altezas comparten el dolor de su familia y de sus seres queridos y les expresan sus más sinceras condolencias en estos momentos tan difíciles", señaló el comunicado del principado.

Comunicado de Charlene de Mónaco y su esposo Alberto

Alberto II y Charlene acompañaron a la familia de Antoine de Massy tras su muerte, mientras la investigación policial continúa para esclarecer lo ocurrido. Por el momento, las autoridades no informaron las causas del fallecimiento ni precisaron qué relación tiene la persona detenida con el caso.