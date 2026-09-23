Así están hoy los mellizos de Alberto II y Charlene de Mónaco: así fue el picnic de los príncipes

Como marca cada año el calendario de Mónaco, el 19 de septiembre (en esta oportunidad se celebró unos días después de lo habitual, ya que normalmente tiene lugar el último fin de semana antes del inicio del curso escolar), el príncipe Alberto II (68), Charlene (47) y los mellizos Gabriela y Jacques (11) hacen su “royal picnic”.

La tradicional celebración del U Cabagnëtu –que significa “cesta de picnic” - se remonta a 1931 cuando los monegascos se reúnen en el Parque Princesa Antonieta para mantener viva su cultural local. Por eso hay música, danzas tradicionales y los productos más típicos que se llevan en una canasta para comer en esa jornada al aire libre. La celebración comenzó a las 18 horas con una misa frente a 800 personas, que ofició el arzobispo monseñor Dominique-Marie David y contó con los cantos tradicionales del coro local U Cantin d’A Roca.

Alberto II, Charlene y sus hijos en la misa que comenzó la celebración.

Luego de cumplir con la costumbre religiosa, Alberto, Charlene y sus hijos fueron a degustar algunas de las exquisiteces que se encuentran en la feria. Como la Tourte de Blettes (de acelga), la Pissaladiére (pizza fina con cebolla confitadas, anchoas y aceitunas negras), los Barbagiuans (empanaditas fritas de acelga, ricota, huevo y hierbas) y el mayor atractivo: la Fougasse Monègasque, un pan dulce plano decorado con almendras, piñones y confites rojos y blancos, los colores de la bandera del Principado.

Los looks de Alberto II y Charléne de Mónaco junto a sus hijos en el royal picnic

Para la especial jornada, Charlene lució un vestido en crepé blanco con sutil estampado de flores, mariposas y libélulas, con escote drapeado,de línea romántica, el modelo Curiosity Ivory, by Erdem (de 1650 euros); zapatos bajos en nude, de Gianvito Rossi (de 790 euros) y aros de perlas. Y la pequeña Gabriella llevó un vestido rosa, manga corta con falda bajo la rodilla y sandalias en dorado con pequeños apliques metálicos. Mientras el príncipe y su hijo combinaron los colores de sus looks. Alberto II, camisa blanca, blazer azul marino y pantalón beige, y Jacques mismo atuendo en tono más claro y ambos sin corbata.

Alberto II, Charlene y sus hijos durante el "royal picnic".

Durante la agradable tarde-noche en el principado, padre e hijo demostraron la gran complicidad que los une. Charlene de Monaco y su hija también dejaron en claro la buena relación que mantienen y la pasión por la moda que hoy comparten. Muy femeninas y coquetas, posaron con dos ramos de flores que los monegascos les entregaron. El resto de la familia de Raniero y Grace Kelly no participaron del tradicional evento por no encontrarse en el principado.

Fotos: Frédéric Nebinger y Michaël Alesi/Palacio Principesco.