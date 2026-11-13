La emoción de Máxima Zorreguieta tras jurar como reservista del ejército ante su esposo y su hija mayor

Máxima Zorreguieta protagonizó una jornada significativa en Breda, donde completó una etapa que había comenzado meses atrás dentro de una institución vinculada a la defensa de los Países Bajos. Acompañada por el rey Guillermo y la princesa Amalia, la reina participó de una ceremonia que marcó un nuevo capítulo en su agenda oficial y que la ubicó en un lugar poco habitual para las integrantes de las casas reales europeas.

Máxima Zorreguieta vivió un momento muy especial al convertirse reservista del ejército

Máxima Zorreguieta vivió una jornada especial en Breda al completar una etapa inédita dentro de la historia de la monarquía neerlandesa. Frente al rey Guillermo Alejandro y a la princesa Amalia, la soberana participó de la ceremonia en la que prestó juramento como reservista del Ejército Real, culminando un proceso de formación militar que comenzó a principios de año y que la convirtió en la primera reina consorte del país en recibir este tipo de instrucción oficial.

Máxima Zorreguieta

El acto tuvo lugar en la Real Academia Militar, donde la monarca compartió la ceremonia con otros oficiales que también finalizaron su capacitación. La presencia de su familia aportó un significado adicional a una jornada marcada por el protocolo y la tradición. Tanto el rey como la heredera al trono siguieron de cerca el momento en el que formalizó su incorporación al cuerpo, después de varios meses de preparación teórica y práctica.

La formación militar de Máxima Zorreguieta comenzó el 1 de febrero, cuando se incorporó como soldado reservista. Desde entonces, atravesó un programa de entrenamiento diseñado para brindar conocimientos y habilidades básicas vinculadas a la defensa. Según informó la Casa Real, la preparación incluyó contenidos académicos y ejercicios en terreno destinados a familiarizarla con distintos aspectos de la estructura militar neerlandesa.

Durante el año, la Argentina participó en actividades físicas y tácticas que formaron parte del proceso de instrucción. Las imágenes difundidas por las redes sociales de la Casa Real mostraron a la reina realizando ejercicios de escalada, entrenamiento acuático y prácticas vinculadas al uso de equipamiento militar. Desde el Ministerio de Defensa explicaron en ese momento que la capacitación abarcaba “todos los componentes militares prácticos y teóricos necesarios para convertirse en reservista”.

El juramento de la reina Máxima, que fortalece su vínculo con las Fuerzas Armadas de Países Bajos

La ceremonia de juramento marcó el cierre formal de ese recorrido. Después de completar satisfactoriamente la formación, Máxima Zorreguieta prestó juramento junto a otros 23 oficiales y recibió el rango de teniente coronel del Estado Mayor del Ejército Real de los Países Bajos. Además, quedó asignada a la Casa Militar del Rey una estructura que mantiene la relación institucional entre la Corona y las Fuerzas Armadas.

Máxima Zorreguieta

El paso dado por la reina se enmarca en una tradición histórica que une a la monarquía neerlandesa con los organismos de defensa. En un comunicado oficial, la Casa Real recordó que “tradicionalmente, ha existido un estrecho vínculo entre las fuerzas armadas y la Casa Real”, una relación que se remonta a los orígenes de la monarquía de los Países Bajos. Asimismo, señaló que Guillermo de Orange, considerado el primer rey del país, ejerció como comandante en jefe del ejército y que los monarcas posteriores mantuvieron responsabilidades vinculadas al ámbito militar.

La jornada también tuvo un significado familiar por la presencia de la princesa Amalia, quien desde 2025 participa en el programa de la Escuela de Defensa. La heredera fue ascendida al rango de sargento en octubre y continúa su propia formación dentro de la estructura militar. De este modo, la ceremonia protagonizada por Máxima Zorreguieta reunió a tres generaciones vinculadas al servicio institucional del Estado neerlandés. Para la reina, la jura representó la culminación de meses de preparación y un momento compartido con su esposo y su hija.

Máxima Zorreguieta, Rey Guillermo y princesa Amalia

Máxima Zorreguieta vivió un momento especial tras jurar como reservista del ejército ante su esposo, el rey Guillermo, y su hija, la princesa Amalia, en una ceremonia que marcó el cierre de varios meses de preparación dentro de las Fuerzas Armadas de los Países Bajos. La presencia de ambos acompañó una jornada significativa para la familia real y para el recorrido institucional que la reina inició a comienzos de año.

VDV