Irene Urdangarin y Juan Urquijo le pusieron fin a su gran romance: qué pasó

Los motivos que llevaron a la separación de Irene Urdangarin y Juan Urquijo

Irene Urdangarin y Juan Urquijo le pusieron fin a su romance tras un verano marcado por la distancia, compromisos académicos y encuentros familiares en distintos puntos de Europa. Aunque siempre eligieron mantener su vínculo lejos de las cámaras, los momentos compartidos a lo largo de casi tres años reflejaron una relación que hoy concluye con discreción.

La pareja inició su relación en otoño de 2023, cuando se encontraron dentro de un contexto familiar. Desde entonces compartieron momentos significativos como el cumpleaños número 87 del rey Juan Carlos en Abu Dabi, el 90.º aniversario de Piru Urquijo y la boda de Victoria López-Quesada. Eventos que mostraban la fuerza del vínculo que se empezaba a consolidar con el correr de los meses.

Sin embargo, el verano trajo señales de cambio. Irene Urdangarin, instalada en Oxford desde septiembre de 2024 para estudiar International Hospitality Management, pasó parte de sus vacaciones con amigas, luego con su madre en Grecia y más tarde en Bidart, junto a su padre y su abuela paterna. Mientras que Juan Urquijo viajó con su familia hacia el sur de España.

En la misma línea, la ausencia de la hija de la infanta Cristina en el bautismo de Lucas, ahijado de su pareja, llamó la atención de la prensa. Sobre todo porque la joven ya había estado presente en distintas reuniones familiares con el ingeniero. La distancia geográfica y la diferencia de edad, ella 19 años y él 26, empezaron a pesar en la relación.

Irene Urdangarin está enfocada en su vida universitaria y compartiendo momentos con otros estudiantes. Mientras que Juan Urquijo continúa con su carrera profesional en Madrid como ingeniero agrónomo, las agendas y los ritmos de vida de cada uno empezaron a marcar un punto de inflexión que parece puso fin a la relación.

Fuentes cercanas al entorno de ambos aseguran que la decisión fue tomada con madurez y respeto. No hubo terceras personas ni conflictos, sino una evaluación honesta de las circunstancias. “Han quedado como buenos amigos”, afirman quienes los conocen, y no descartan que en el futuro puedan reencontrarse.

Durante el primer año de relación, Irene Urdangarin y Juan Urquijo supieron integrar sus vidas con las de sus familias. La complicidad entre ambos era evidente, tanto en celebraciones como en gestos cotidianos. Incluso se llegó a hablar de una posible consolidación más formal del vínculo, aunque nunca hubo confirmaciones públicas debido a su bajo perfil.

Irene Urdangarin y Juan Urquijo le pusieron fin a su gran romance en un momento de transición personal, marcado por nuevos proyectos, distancias y decisiones tomadas con madurez. La historia que compartieron durante casi tres años se cierra con respeto y discreción, en sintonía con el perfil que ambos eligieron mantener en su noviazgo.

