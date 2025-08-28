Irene Urdangarin y Juan Urquijo decidieron poner punto final a su romance de casi tres años. La pareja se había conocido en otoño de 2023, cuando fueron presentados por los propios hermanos de Irene en común en un evento social. Desde ese entonces, comenzó un idilio atravesado por viajes familiares, compromisos sociales y una ajetreada vida académica.

La diferencia de edad, dicen los cercanos a la familia real, también comenzó a pesar entre ellos, ya que el ingeniero agrónomo de 26 años tendría otras aspiraciones que la joven de 19, quien todavía se encuentra realizando sus estudios en Oxford, para formarse en Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos.

Irene Urdangarin y Juan Urquijo toman caminos separados

Irene Urdangarin y Juan Urquijo mantuvieron un perfil súper discreto en el tiempo que duró su relación. Lejos de los escándalos sentimentales y amorosos a los que sus antepasados tenían acostumbrado a la prensa, la heredera de la corona española supo moverse con cautela y diplomacia en el ambiente, pese a estar siempre seguida por el ojo de las cámaras.

El joven empresario, por su parte, estaría en un presente muy distinto al de la hija de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Los proyectos laborales y su vida empresarial lo llevarían a mantener su rutina alejada de la vida académica y viajes sociales de su exnovia, razón por la cual decidieron poner punto final a su idilio sin haber terceros en discordia de ninguna de las partes.

El inicio del romance de Irene Urdangarin y Juan Urquijo estuvo cargado de casualidades y un destino encaprichado de verlos juntos. El joven, hermano de Teresa Urquijo, esposa del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es amigo de los hermanos de la aristócrata española. Luego de compartir reuniones familiares y de amistades en común, comenzaron a hacerse frecuentes los rumores de noviazgo.

Pocas semanas después, y en medio de un cauteloso silencio mediático, se mostraron juntos en el cumpleaños del emérito rey Juan Carlos I en Abu Dabi y en momentos familiares significativos para ambos tales como cumpleaños y bautismos.

Este verano, la nieta de la Reina Sofía viajó a Grecia y Bidart para vacacionar junto a sus padres, lo que asienta el perfil familiar y la absoluta reserva sobre su vida privada y sentimental.

La armonía que reinó entre Irene Urdangarin y Juan Urquijo abre las puertas a las especulaciones de un amor que deja entreabierta la puerta para una posible reconciliación en el futuro. En la actualidad, ambos habrían decidido priorizar su bienestar y crecimiento individual, una etapa cargada de duelo, pero llena de nuevos horizontes y oportunidades.

