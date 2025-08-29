Las estrictas reglas que rigen la vida de la princesa Amalia, heredera al trono de Holanda

Amalia de Orange, princesa de Holanda, atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida y de su formación como heredera al trono. Con 21 años, la joven completó su primera etapa universitaria en Ámsterdam en un contexto muy particular: debió cursar parte de sus estudios bajo estrictas medidas de seguridad debido a amenazas del crimen organizado. Incluso vivió un tiempo en Madrid, donde pudo mantener una rutina más relajada, antes de regresar a su país.

Las estrictas reglas que rigen la vida de la princesa Amalia de Holanda

Este año, Amalia se graduó de la Universidad de Ámsterdam tras presentar su tesis sobre inteligencia artificial y derechos fundamentales, un trabajo que refleja su interés por temas de gran actualidad y relevancia social. Su familia la acompañó en la ceremonia, en la que estuvieron presentes sus padres, el rey Guillermo-Alejandro y la reina Máxima, además de su abuela, la reina Beatriz, y sus hermanas Alexia y Ariane.

Amalia de Holanda

En paralelo, la heredera también sufrió un accidente ecuestre que la obligó a retrasar la presentación final de su proyecto. Ya recuperada, se prepara para iniciar una nueva etapa académica con estudios de Derecho neerlandés, carrera que reforzará su preparación institucional como futura reina.

Pero su formación no se limita al ámbito universitario. Amalia ingresará al Defensity College, un programa militar del Ministerio de Defensa que la convierte en reservista del ejército neerlandés. Esta experiencia le permitirá adquirir disciplina, liderazgo y una visión práctica sobre la seguridad nacional, aspectos claves en su futuro rol.

Amalia, en su día a día, se ajusta a estrictas reglas que equilibran sus responsabilidades públicas y privadas. Aunque en 2021 decidió renunciar a su asignación económica por considerar que no correspondía mientras no trabajara plenamente para la Corona, desde enero de 2025 comenzó a recibir los fondos oficiales destinados a cubrir sus gastos de personal y representación, cifra que supera el millón de euros anuales.

Amalia de Holanda

Pese a las limitaciones y al férreo control de su agenda, la princesa siempre supo conectar con la gente. Durante su estadía en Madrid, incluso dejó un gesto de gratitud al inaugurar un jardín de tulipanes en la Plaza de Oriente, símbolo de su vínculo con la ciudad que la hospedó en tiempos difíciles.

Con un presente exigente y un futuro ya “escrito”, Amalia de Orange, la heredera al trono de Holanda, avanza paso a paso en su preparación para convertirse en reina, enfrentando los desafíos de la vida moderna con la responsabilidad que exige su rol histórico.

F.A