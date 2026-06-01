Así es Eton, el colegio más exclusivo del mundo al que podría ir el príncipe George, hijo de William y Kate Middleton

El destino académico del príncipe George, futuro rey de Inglaterra, aún no está definido, ya que está a punto de culminar su etapa en la escuela preparatoria Lambrook. Entre las opciones que barajan los expertos se encuentran instituciones de renombre como Oundle en Northamptonshire y Marlborough College, donde estudió su madre Kate Middleton. Sin embargo, la mayoría de los medios británicos coinciden en que su futuro podría estar en Eton, considerado el internado más exclusivo del mundo. La elección de su colegio será clave en su formación como futuro rey.

El príncipe George cada vez más cerca de asistir al colegio de su padre

A sus 12 años, el príncipe George ya tiene diversas formaciones alineadas al lugar que ocupa en la familia real, al ser el heredero al trono. Aunque aún William no asumió en la corona, el árbol genealógico coloca al niño como el siguiente rey, luego de su padre. Por ello, desde muy pequeño las elecciones sobre su educación marcan su camino, como pasó con su papá y abuelo.

En este contexto, la próxima etapa de educación está dando que hablar. Las especulaciones indican que el Eton College sería la institución a la que asistiría tras terminar su formación primaria. Se trata del colegio donde se formaron su padre y su tío, el príncipe Harry. Si bien se trata de rumores, ya que desde la Casa Real aun no anunciaron esta información, la renovación de una residencia en las cercanías del prestigioso colegio para alojar al personal de seguridad del príncipe generó grandes especulaciones.

Además, la asistencia de otros miembros de la familia en esta academia aumenta las especulaciones sobre un próximo ingreso del joven en sus aulas. La tradición y la cercanía con la historia familiar parecen consolidar esta opción, que genera expectación en los círculos reales y académicos.

Príncipe George//Archivo

Recientemente, la princesa Beatriz fue vista visitando Eton College en busca de una opción educativa para su hijo Wolfie, de diez años. La posible inscripción de Wolfie en esta prestigiosa institución, ha generado especulaciones sobre la coincidencia del mismo colegio donde asistiría su primo segundo, el príncipe George. También, el año pasado, se filtró que el príncipe William y Kate Middleton acudieron a la institución y se especuló que fue para definir el futuro de su hijo.

Así es el centro educativo donde estudiará el Príncipe George

El proceso de selección para la educación del futuro rey de Gales es una decisión de gran importancia para el príncipe Williams y Kate Middleton y la elección recae en Eton, un prestigioso colegio masculino con raíces que datan del siglo XV, fundado por el rey Enrique VI en 1440 y donde formaron a grandes personalidades de la realeza y la política británica.

Este colegio, conocido por su tradición y exclusividad, tiene un costo anual de aproximadamente 73.000 euros, lo que refleja su carácter reservado y selectivo. La admisión se realiza en dos fases, siendo necesario inscribir a los menores con tres años de antelación para asegurar un lugar a los 13 años.

Asimismo, este exclusivo colegio donde asistirá el príncipe George cuenta con 25 residencias distribuidas en un enorme campus y tiene la particularidad de que cada estudiante dispone de una habitación individual para concentrarse en las materias a rendir, este detalle se diferencia de los demás internados, donde la estadía es compartidas con otros. Además de lo académico, el colegio fomenta la participación en deportes, debate, cerámica y orquestas.

"Fomenta la creatividad, la individualidad, la innovación y el disfrute a través de una visión amplia de la educación basada en una gran variedad de oportunidades académicas y extracurriculares. Desarrolla la salud física y mental, la madurez emocional y la riqueza espiritual. Fomenta el valor del liderazgo y el servicio. Celebra la bondad, la lealtad, la gratitud, la integridad y la determinación", indican desde Eton Collage sobre los objetivos de la formación de sus alumnos.

La institución cuenta con un gran prestigio debido a su ofrecimiento de su excelencia académica, siendo un sitio de formación de resosnantes figuras de familias elite, como la real de Inglaterra. Por el momento, no se realizó el anuncio oficial sobre la asistencia del príncipe Georgeo, pero algunos indicios indican que es el colegio elegido por los futuros reyes para su hijo mayor.