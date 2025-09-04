El pasado 22 de julio, el príncipe George de Inglaterra cumplió 12 años y sus padres ya están pensando los próximos pasos a futuro. Teniendo en cuenta que es el heredero directo a la corona británica, Kate Middleton busca mediar entre su futuro como Rey y su vida como el preadolescente en el que se está convirtiendo.

Con una vida rodeada de lujos y protocolos, la royal va en búsqueda de una educación al igual que la de cualquier niño de su edad para que sea un “rey normal”.

Kate Middleton junto al príncipe George | Twitter

Kate Middleton, una madre que quiere lo mejor para el príncipe George

Desde que nació el príncipe George, todas las miradas de la nobleza inglesa estuvieron puestas en su desarrollo y crecimiento. De temple sensible, pero también sensato y confiado, el primogénito de Guillermo y Kate Middleton mantuvo una infancia como la de cualquier familia inglesa, donde asistió a eventos escolares, campamentos y diversas actividades educativas sin tener ningún tipo de trato preferencial.

Asimismo, al igual que sus hermanos Charlotte, de 10, y Louis, de siete, los príncipes de Gales mantuvieron en completa discreción la crianza y la intimidad de sus hijos. Sin embargo, las miradas están puestas en el futuro del Reino Unido, por lo que es infalible que los movimientos de la familia real no estén monitoreados por la opinión pública.

En este marco, trascendió que Kate Middleton tiene una línea de crianza que se asemeja a la de cualquier familia de clase media: es por ello que buscan quitar cualquier tipo de trato preferencial con sus tres descendientes para que adquieran la sensibilidad de los que los rodean, como así también que vean otras realidades que conviven fuera de los lujos de la realeza.

El príncipe Guillermo y su hijo George | Twitter

Los Gales priorizaron el tiempo compartido junto a su familia yéndonos a buscar cada vez que podían al colegio, conviviendo en una casa con lujos restringidos donde sólo existía la presencia de cinco habitaciones. Eso sí, el amplio jardín y la tradicional piscina no faltaron como así tampoco las canchas de tenis y un frondoso bosque. Pero, a la hora de reunirse por las noches a cenar y a finalizar el día, sólo se quedaban ellos cinco en la vivienda, desprendiéndose del servicio doméstico que solo asistía durante el día.

El príncipe George el próximo año comienza una nueva etapa en su vida dejando atrás la escuela primaria, por lo que su formación académica es un tema que inquieta a los investigadores de la Casa Real debido al hermetismo y la falta de información sobre el futuro del primogénito de Kate Middleton. “El primer hijo de Guillermo y Kate se está convirtiendo rápidamente en un hombre joven, y este último año en la Escuela Lambrook con sus hermanos será otro hito en su vida, ya que cierra una etapa. Estoy segura de que estará nervioso por el gran cambio que se avecina, pero esperemos que algunos de sus amigos del colegio se muden con él, dondequiera que vaya”, señaló la comentarista real Jennie Bond.

Los príncipes de Gales | Twitter

Además, la especialista en la monarquía inglesa afirmó: “George está acostumbrado a que sus padres participen activamente en su vida escolar. Siempre que es posible, son mamá o papá quienes lo llevan a la escuela, y estoy segura de que están totalmente comprometidos con cada aspecto de su educación”. Aunque todavía no se sabe con exactitud a qué colegio asistirá el joven, se rumorea que la princesa de Gales habría descartado los establecimientos elitistas a los que asisten la clase alta británica.

Según aseguró la experta en realeza Sally Bedell Smith esta decisión puede generar un cimbronazo en la opinión pública, aunque el accionar de los monarcas respondería a un plan de crear “una nueva realeza”. “Guillermo tiene el deseo de modernizar las cosas, y una de ellas ha sido llevar a sus tres hijos a la misma escuela", aseveró la investigadora. Para ella no le cabe duda de que está en marcha “una nueva dirección, revolucionaria para la familia real”.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo junto a sus hijos | Twitter

Solo habrá que esperar al próximo año cuando se dé inicio a un nuevo ciclo educativo y sea Kate Middleton la que se encargue de rediseñar la logística familiar con el cambio de nivel del príncipe George.

NB