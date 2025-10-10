Infinite Cascade: el collar de Charlene de Mónaco que es viral

Charlene de Mónaco deslumbró en el concierto de Jean-Michel Jarre celebrado tras su boda civil con el príncipe Alberto II en 2011. Aquella noche lució el majestuoso collar Infinite Cascade, una creación exclusiva de la casa libanesa Tabbah que rápidamente se convirtió en una de las joyas más recordadas de la realeza europea.

Infinite Cascade, la exclusiva joya de Charlene de Mónaco inspirada en el océano

El diseño fue elaborado en oro rosa de 18 quilates y está compuesto por 1.237 diamantes blancos en corte redondo y baguette, junto a seis perlas en forma de lágrima que caen suavemente sobre la clavícula. La pieza representa la caída del agua, un guiño a la pasión de la princesa por la natación y al simbolismo del movimiento constante.

Nagib Tabbah, director creativo de la firma, explicó que “el diseño del collar tiene una estructura ondulante, que envuelve el cuello como si lo protegiera, mientras las perlas descienden delicadamente y reflejan la luz con un brillo cálido y sutil”. La joya combina la precisión artesanal con una estética contemporánea que refleja la elegancia serena de Charlene.

Infinite Cascade definitivamente no es una pieza más. Fue concebida especialmente para la entonces nueva princesa. Charlene participó en el proceso creativo, aportando ideas inspiradas en el océano, tema recurrente en sus joyas y en su vida personal. La pieza comparte inspiración con otras creaciones destacadas de su colección, como la Ocean Tiara y la Diamond Foam Tiara, ambas con referencias acuáticas.

Charlene de Mónaco luciendo su deslumbrante collar

La elección del collar para una noche tan significativa —el concierto que selló las celebraciones de su enlace— reflejó su gusto por el diseño simbólico y sofisticado. En el evento, celebrado en el puerto de Mónaco, la princesa complementó la joya con un vestido blanco de líneas simples, permitiendo que el brillo de los diamantes y el movimiento del collar captaran toda la atención.

Desde entonces, Infinite Cascade se mantiene como uno de los emblemas de estilo de Charlene de Mónaco. La pieza, que fusiona arte, lujo y emoción personal, consolidó su imagen como una de las figuras más elegantes y enigmáticas de la realeza contemporánea.

F.A