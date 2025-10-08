Charlene de Mónaco: su vida antes y después de casarse con el príncipe Alberto

El príncipe Alberto II de Mónaco y Charlene Wittstock se conocieron a comienzos de los años 2000, durante una competencia de natación en la que ella representaba a Sudáfrica. En ese entonces, Charlene era una destacada deportista: integró el equipo olímpico de su país en los Juegos de Sídney 2000 y se había consagrado como campeona nacional en varias disciplinas acuáticas. Su vida era la de una atleta disciplinada y muy reconocida.

La vida de Charlene antes y después de casarse con el príncipe Alberto

Cuando comenzó su relación con el heredero del trono monegasco, su perfil público cambió por completo. La exnadadora pasó de los podios deportivos a los actos oficiales, y su presencia empezó a ser analizada con el mismo detalle que su desempeño en las piscinas. En 2011, tras varios años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia civil y religiosa que duró tres días y reunió a representantes de la realeza de todo el mundo.

A partir de entonces, Charlene asumió un rol institucional que la llevó a adaptar su vida a las normas y exigencias del Principado. Alejada del deporte competitivo, centró su energía en la Fundación Princesa Charlene de Mónaco, dedicada a la educación a través del deporte y a la prevención de ahogamientos infantiles, una causa con la que mantiene un fuerte compromiso personal.

Fundación Charlene de Mónaco

Su nueva vida también estuvo acompañada por la maternidad. En 2014 nacieron los mellizos Jacques y Gabriella, los herederos del trono, a quienes la princesa procura criar con una relación natural con el agua y una educación con ella, tal como ella tuvo desde pequeña.

Con el paso del tiempo, los medios europeos situaron su matrimonio en los focos por los largos períodos en que la princesa permaneció fuera del país, especialmente durante su estadía en Sudáfrica en 2021. Sin embargo, ambos han continuado con sus compromisos oficiales y mantienen una imagen de unidad en los eventos institucionales.

Familia real de Mónaco

Actualmente, el matrimonio entre Charlene de Mónaco y Alberto sigue representando a la corona monegasca en distintas actividades diplomáticas y sociales. Ambos se mostraron juntos en las celebraciones del aniversario del Principado y en compromisos internacionales recientes, manteniendo la agenda real activa y la atención pública sobre su historia.

