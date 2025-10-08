El príncipe Harry en peligro: la preocupante situación que vivió con una acosadora

Desde que el príncipe Harry decidió renunciar a la corona británica, el país que lo vio nacer le quitó todos los beneficios en materia de seguridad del cual gozan los integrantes de la realeza. Pese a sus reiterados reclamos ante el tribunal de apelación, el Duque de Sussex recibió la negativa a contar con una vasta y estricta custodia policial en dicho país, una situación que lo pone en riesgo.

Durante su visita en el territorio europeo, el hijo del rey Carlos III sufrió un incómodo episodio con una conocida acosadora que fue atrapada a punto de interceptar al esposo de Meghan Markle en un Hotel de Londres.

Príncipe Harry | Twitter

El príncipe Harry a punto de ser abordado por una hostigadora

En 2020, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle decidieron renunciar a la corona de Gran Bretaña, marcando un enorme descontento en la familia real. La decisión irrevocable de los duques de Sussex fue sostenida al punto tal que decidieron mudarse a Estados Unidos, ya que consideraron que Inglaterra no era un lugar seguro para ellos ni sus hijos, Archie y Lilibeth. Desde ese entonces, solo el hijo del rey Carlos III es quien viaja a Londres por asuntos de negocios y encuentros secretos con su padre.

No obstante, al haber sido retirada la custodia personal, el royal solicitó un servicio al Estado de Inglaterra "en virtud de haber nacido dentro de la familia real", donde requirió protección personal del cuerpo de élite de la policía metropolitana de Londres (MET) para sus viajes a su país natal. Sin embargo, perdió la batalla legal ante el Ministerio del Interior de Reino Unido.

La decisión de no formar más parte de la familia real significó que se le brinde una atención diferencial a la de los miembros de la realeza por abandonar la institución y que, a lo sumo, se le otorgue una custodia a “medida” y condicionada cada vez que decida regresar al país. Para ello, debía avisar 30 días antes de su viaje para evaluar los destinos que iba a recorrer y si era necesaria -o no- los efectivos policiales.

Príncipe Harry | Twitter

En este marco complejo, el príncipe Harry se encuentra llevando a cabo compromisos diplomáticos en Londres donde, en las últimas semanas fue víctima de una reconocida acosadora. Según la información propiciada por The Mirror, el hermano del príncipe Williams estuvo a punto de ser interceptado por una hostigadora que se encontraba escondida en el baño de un hotel mientras aguardaba su arribo. "La acosadora entró en una zona segura de la ceremonia de los Premios WellChild en el Royal Lancaster Hotel en el oeste de Londres", sostuvieron desde este medio de comunicación.

De acuerdo con lo anunciado por la prensa británica, la mujer fue detenida por los guardaespaldas 20 minutos antes de que llegara el hijo del monarca. Además, aseguraron que la acosadora estaba realizando “comentarios extraños”. Esta misma persona había sido vista merodeando las instalaciones del centro de estudios de lesiones por explosión del Imperial College de Londres, uno de los destinos del itinerario de Harry.

Príncipe Harry | Twitter

Sin revelar mayores detalles sobre esta sospechosa, a quien el equipo de seguridad del duque describe como una "individua obsesionada", los medios británicos confirmaron que posee un extenso historial de seguimiento a los Sussex. Incluso, se reportó su presencia en Nigeria durante la visita del Príncipe Harry y Meghan en 2024.

NB