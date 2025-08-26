Estilo romántico y vestido lencero: el sensual look white de Celeste Cid que conquistó las redes

Celeste Cid volvió a dar cátedra de estilo y elegancia. En esta oportunidad, la actriz mostró su look para la promoción de su nueva película "Papá x2", que protagoniza junto a Benjamín Vicuña y que se estrena el próximo 18 de septiembre en cines, el cual reunió ambas características y cosechó una lluvia de halagos por parte de sus seguidores.

Celeste Cid enseñó cómo llevar un look romántico y glamoroso

Celeste Cid regresa a los cines con una historia desopilante que la tiene como protagonista junto a Benjamín Vicuña. Por esta razón, la artista asistió a un junket de prensa y se robó todas las miradas por su increíble look romántico. A través de su cuenta de Instagram, compartió las imágenes de su atuendo y en las redes sociales tampoco pasó desapercibido.

Para la ocasión, Celeste lució un vestido midi en tono blanco confeccionado en tela de encaje, con tirantes finos y un calce ajustado al cuerpo que resaltaba su figura. El diseño, de inspiración lencera, se destacaba por sus transparencias que, lejos de volverlo osado, le agregó un toque sofisticado y femenino.

Un detalle que sumó a su estilismo y lo elevó a un nivel más glamoroso fue el lazo que llevó en su cuello, el cual se encuentra confeccionado en la misma tela y le aportó un aire vintage y refinado. Para completar su outfit romántico y sofisticado, Celeste Cid apostó por sandalias altas en color nude, que estilizaron aún más su silueta y acompañaron la paleta neutra de su vestimenta.

En cuanto al beauty look elegido para promocionar su nuevo proyecto en la pantalla grande, que se estrenará el próximo 18 de septiembre, la actriz optó por un maquillaje sutil, con foco en los labios en un tono rosa nude y los ojos en colores tierra y delineado negro. A su cabello lo llevó suelto con ondas al final y con raya al costado, manteniendo una estética sobria y elegante que dejó todo el protagonismo a la prenda y su accesorio haciendo juego.

Con esta elección de estilo, Celeste Cid vuelve a enseñar cómo llevar un look romántico y glamoroso, que logre transmitir frescura y elegancia al mismo tiempo. "Hoy tuvimos el junket de prensa de Papá x 2,

18 de septiembre ya en las salas. Gracias a mi equipito incondicional que siempre da lo mejor y hace todo más divertido, gracias por el juego", escribió en su red social haciendo alusión a las personas que la ayudan a armar su vestuario y la dejan espléndida para cada aparición pública.

A las pocas horas, su posteo recibió miles de "likes" y cientos de mensajes con elogios. Entre ellos, el de su pareja Santiago Korovsky que le dejó un pícaro comentario: "Prendeme fuego". A lo que Celeste le respondió sin pudor: "Estás invitado a cocinar en casa cuando quieras". Este fogoso intercambio también llamó la atención ya que la pareja suele mantener un perfil bajo.

De esta manera, Celeste Cid conquistó las redes sociales con su sensual look white, que incluyó un vestido lencero de estilo romántico. El mismo cosechó hasta el halago de su actual pareja, Santiago Korovsky, protagonista de "División Palermo", la exitosa serie de Netflix.