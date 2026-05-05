Máxima Zorreguieta demostró cómo elevar un look de luto con un solo accesorio

Máxima Zorreguieta dijo presente en un evento importante marcado por la memoria. Si bien asistió con un look acorde a la ocasión, la monarca le agregó su propio sello mediante un accesorio de lujo que reúne historia, detalles y un diseño atemporal que se llevó todas las miradas.

Máxima Zorreguieta apostó al negro absoluto y brilló con un histórico accesorio

El Día Nacional del Recuerdo en Ámsterdam reunió, como cada año, a la realeza neerlandesa. En ese marco, Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro se presentaron con looks elegantes. Sin embargo, la más llamativa, una vez más, fue la reina con una elección de estilo sobria pero cargada de significado.

Fiel al tono solemne de la ceremonia, que conmemora a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y de misiones de paz posteriores, Máxima Zorreguieta apostó por un estilismo completamente negro. El conjunto, de líneas clásicas y depuradas, se alineó con el protocolo del evento, donde la discreción y el respeto son claves.

Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro

Lejos de resultar monótono, el outfit de Máxima Zorreguieta se destacó por un único accesorio que generó curiosidad y halagos. Se trata de un prendedor plateado que se convirtió en el protagonista absoluto de su atuendo. Con esta elección, demostró su habilidad para elevar un look minimalista con una pieza cargada de historia.

A quién perteneció y cómo es el lujoso accesorio que lució Máxima Zorreguieta

El broche elegido no es una pieza cualquiera ya que es el histórico “Devant de Corsage” de diamantes y perlas, una joya perteneciente a la colección de la familia Orange-Nassau. También conocido como el “Broche Ruso”, este diseño se remonta a principios del siglo XIX y, según se cree, habría pertenecido originalmente a la Gran Duquesa Catharina Pavlovna de Rusia antes de integrarse al patrimonio real neerlandés.

La pieza se distingue por su estructura modular: un gran lazo de diamantes del que cuelga un delicado colgante de perla en forma de lágrima. Entre sus detalles más exclusivos, se destacan también algunos diamantes rosados, poco frecuentes en este tipo de joyas.

Máxima Zorreguieta

Su versatilidad es otro de sus rasgos distintivos. Esta pieza originalmente formaba parte de un elaborado adorno de corpiño (stomacher), que incluía cadenas y múltiples colgantes. En esta ocasión, Máxima Zorreguieta optó por una versión simplificada, utilizando el lazo con un único colgante, en sintonía con la sobriedad del evento.

Lo cierto es que no es la primera vez que Máxima Zorreguieta recurre a esta joya: suele lucirla en galas, recepciones diplomáticas o visitas de Estado, adaptando su tamaño y composición según la formalidad de cada ocasión. Con este estilismo, la monarca de los Países Bajos logró un equilibrio preciso entre respeto institucional y sofisticación.

Además, el total black funcionó como un lienzo perfecto para destacar un diseño plateado repleto de piedras y con siglos de historia. De esta manera, Máxima Zorreguieta demostró cómo elevar un look de luto con un solo accesorio. Asimismo, dejó en claro que, incluso en los actos más solemnes, cada detalle de su imagen puede transmitir mucho más que moda.