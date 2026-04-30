Máxima Zorreguieta, a 13 años de debutar como reina de Países Bajos: así fue el innolvidable día a puro royal blue y corona de zafiros

La realeza de Países Bajos vivió un día histórico, hace 13 años atrás. El 30 de abril del 2013, Máxima Zorreguieta se convirtió en la primera argentina en volverse reina de la monarquía europea, tras ser coronada por la abdicación de la reina Beatriz. El innolvidable día se volvió uno de los más comentados en cada aniversario, y los expertos no dudan en dar los detalles que se perdieron de ese momento. Desde invitados especiales hasta un look royal blue que aún la acompaña en su moda, la argentina dejó en claro que su reinado comenzó, acompañada de su familia.

La coronación de Máxima Zorreguieta / Créditos: Archivos de la Casa Real

Así fue el día en que Máxima Zorreguieta debutó como reina de los Países Bajos

Tras la abdicación de la reina Beatriz, el 30 de abril del 2013, Máxima Zorreguieta y el príncipe Guillermo fueron los protagonistas de una innolvidable coronación, que se volvió el centro de atención de los expertos de la realeza. La ceremonia se llevó a cabo en la Iglesia Nueva (Nieuwe Kerk) de Ámsterdam, con aproximadamente 2 mil invitados especiales como los entonces príncipes herederos de España, Reino Unido, Escandinavia, Japón y Bélgica, además de la familia argentina de la reina y el entonces vicepresidente Amado Boudou y la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich.

La coronación de Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta generó furor con su look, al marcar el protocolo real con un impresionante vestido royal blue. El mismo se trataba de un diseño de Jan Taminiau, que presentaba el cuerpo velado con gasa realzada con aplicaciones artesanales de pedrería y cristal. La manga larga hacía un degradé del nude al encaje azul, y la falda contaba con bordados en el bajo a juego con los puños. Como detalle inolvidable, apuntó a lucir una capa a juego que realzaba sus hombros y su icónica corona de zafiros que aún la acompaña en la actualidad.

Tras la abdicación y coronación, que se celebró durante el día, por la noche la realeza se vistió de gala y celebraron con una travesía en barco por la bahía del IJ durante dos horas y una cena en el Edificio de la Música. Para ese momento, siguió eligiendo al diseñador anteriormente nombrado, pero con una apuesta roja que vistió de gala a la noche. De estilo romántico, estaba confeccionado en crepé de seda con bandas color rubí, y adornos de guirnaldas de lentejuelas y cristales.

La coronación de Máxima Zorreguieta

La corona de zafiros y diamantes que aún acompaña a Máxima Zorreguieta

La corona de zafiros que Máxima Zorreguieta llevó el día de su coronación, hace 13 años atrás, la sigue acompañando en la actualidad y es una de las más emblemáticas joyas que pertenece a la Familia Real de Países Bajos. Sus orígenes datan de 1867, de la joyería parisina Mellerio dits Meller. En 1881, fue adquirida por el rey Guillermo III, quien se lo regaló a su esposa, la reina Emma.

La corona se confeccionó con 31 zafiros de Cachemira y 655 diamantes de Sudáfrica, y tiene como centro de atención el zafiro central de 44 quilates que, en su origen, era un broche. Al estar confeccionada con la técnica pampille en tremblat, los diamantes brillan aun más, manteniendo su peso histórico y fashionista en el tiempo. En la coronación, la argentina coordinó esta tiara con broche y pendientes del mismo lote, remarcando el azul como el perfecto para la realeza.

La corona de zafiros y diamantes que aún acompaña a Máxima Zorreguieta

A 13 años de ese 30 de abril histórico en Países Bajos, el mundo sigue recordando la coronación de Máxima Zorreguieta y el momento en que una argentina se volvió parte de la monarquía más importante. Su reinado se sigue basando en el compromiso social, el carisma de la reina y la originalidad que enamora a los expertos fashionistas.

A.E