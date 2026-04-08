Máxima Zorreguieta sorprendió al mostrarse caminando sin calzado: las fotos

Máxima Zorreguieta sorprendió al mostrarse caminando sin calzado en una visita a un espacio comunitario de Ámsterdam. La escena se dio en el marco de una actividad distendida, donde su presencia se integró de la mejor manera a un recorrido marcado por propuestas cotidianas y encuentros con residentes.

Máxima Zorreguieta sorprendió con un look en tonos rojizos para un evento

En un reciente evento, Máxima Zorreguieta se robó todas las miradas al mostrarse caminando sin calzado durante una recorrida. El gesto de la reina se enmarcó en medio de una relajada jornada y se convirtió en el detalle distintivo de su visita. Su aparición reciente se desarrolló en un contexto de actividades que integran diversas disciplinas.

Máxima Zorreguieta

En las últimas horas, en la cuenta de Instagram de los reyes de Países Bajos, se compartieron una serie de imágenes donde se apreció a la monarca en una visita al centro comunitario De Bol, en Ámsterdam-North. El espacio fue creado a partir de la participación social de vecinos con el apoyo de profesionales del ámbito comunitario.

Para la ocasión, Máxima Zorreguieta se lució con un conjunto monocromático en tonos rojizos que combinaba elegancia y cercanía. El atuendo estaba compuesto por una blusa de mangas largas y cuello cerrado, con caída fluida y brillo sutil, que aportó elegancia, mientras que la falda de cuero al tono, de silueta recta y largo midi, sumó estructura y modernidad.

Máxima Zorreguieta

La elección de este mix de texturas por parte de la reina elevó el estilismo sin perder armonía en su conjunto. Para cerrar su look, sumó un clutch en los mismos tonos con textura y detalles en dorado. Mantuvo un make up sutil realzando sus facciones, dejó su cabello suelto y agregó unos aros de piedra en la misma paleta de colores que su blusa.

Máxima Zorreguieta impactó a todos al mostrarse caminando sin calzado

El momento que más llamó la atención fue la decisión de Máxima Zorreguieta de quitarse los zapatos y caminar descalza sobre las colchonetas del centro comunitario. El gesto se integró naturalmente al contexto, ya que se encontraba en una habitación preparada con colchonetas para realizar actividad física. Esta elección mostró una faceta práctica y adaptable, en línea con el ambiente relajado del recorrido.

Máxima Zorreguieta caminando sin calzado

El centro De Bol en Ámsterdam-North funciona como un espacio de encuentro intergeneracional, donde jóvenes y adultos mayores participan de propuestas que van desde cocinar juntos hasta practicar deportes o compartir un café. La visita de la reina incluyó conversaciones con los iniciadores del proyecto, socios y empleados.

Durante el recorrido, Máxima Zorreguieta se mostró interesada en conocer las experiencias de los residentes y en escuchar cómo el centro impacta en la cotidianeidad de quienes lo frecuentan. Pero lo más llamativo de la jornada fue su caminata sin calzado, integrando un gesto simple a un look elegante y monocromático.

Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta sorprendió al mostrarse caminando sin calzado en una visita al centro comunitario De Bol en Ámsterdam-North. La escena se integró a un recorrido marcado por actividades cotidianas y encuentros con residentes, donde su elección de un look monocromático en tonos rojizos aportó elegancia y modernidad.

VDV