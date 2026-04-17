La muerte del príncipe Friso: la terrible tragedia del hermano del rey Guillermo y cuñado de Máxima Zorreguieta

La familia real de Países Bajos atravesó uno de los momentos menos esperados ante la tragedia que impactó al príncipe Johan Friso Bernhard Christiaan David durante sus vacaciones en 2012. El hermano menor del, ahora, rey de Guillermo atravesaba una de las etapas de más plenitud en su vida luego de ser protagonista de una polémica al renunciar sus derechos de sucesión al trono para contraer matrimonio Mabel Wisse Smit, con quien luego conformó su familia con la llegada de sus dos hijas, Luana y Zaria, teniendo el presente que había soñado.

Sin embargo, la tragedia lo alcanzó durante sus vacaciones en Austria en 2012 y fueron 18 meses los que vivió en coma, falleciendo en agosto del 2013. Su fallecimiento generó gran dolor en la familia real como en la sociedad, pero además su accidente fue crucial para la decisión de la reina Beatriz respecto a la sucesión del trono.

Un dolor que no cesa: así fue el accidente del príncipe Friso

A finales de los años 90, el príncipe Friso de Holanda vivió un momento digno de cuento de hadas: el flechazo por Mabel Wisse Smit. En un encuentro casual en una fiesta, los jóvenes se vieron por primera vez y fue suficiente para saber que habían encontrado en el otro lo que buscaban sobre el amor. En 2002 oficializaron su romance públicamente, y el perfil bajo que supo manejar el entonces segundo en la linea de sucesión al trono quedó descartado.

Luego que la pareja anunciara su compromiso y posterior boda, estalló el escándalo. Se señaló a Mabel Wisse Smit de no dar la información sobre la amistad que había tenido con el reconocido narcotraficante holandés Klaas Bruinsma. Por este motivo, el Gobierno y el Parlamento neerlandés no aprobaron la boda. Por esta decisión, Friso a renunció a sus derechos dinásticos para poder casarse con su amor, lo que significó perder su lugar en línea al trono holandés. Contrajeron matrimonio en 2004 y desde entonces se consolidaron como una de las parejas más queridas del entono real.

En 2005 la pareja le dio la bienvenida a su primera hija, Luana, y en 2006 a la segunda, Zaria. Mantuvieron un perfil bajo pero compartiendo momentos con toda la familia, inclusive con Guillermo y Máxima Zorreguieta, con quienes mantenian una relación estrecha relación familiar, amistosa y de estrache complicidad.

Pero en 2012, la tranquilidad y felicidad del príncipe Friso fue golpeado por la tragedia. El 17 de febrero de 2012, al momento que se encontraba esquiando en Lench, Austria, de vacaciones fue alcanzado por una avalancha al despistarse del camino y estuvo sepultado en la nieve durante al menos 15 minutos, hasta que fue rescatado y atendido por los médicos en Insnsbruck. Luego, dieron a conocer que el príncipe habúa sufrido un ataque al corazón que duró unos 50 minutos, por lo que su cuadro era complicado al sufrir un daño cerebral masivo.

Una vez estabilizado fue traslado a Londres, puntualmente fue ingresado al Hospital Wellington ya que cuenta con una área neurológica especializada.Luego, recibió el alta y fue trasladado a Holanda para recibir cuidados intensivos, ya que se encontraba en “estado de conciencia mínima”. Recibió rehabilitación en Palacio Huis ten Bosch de La Haya.

Mabel junto a su hija

En medio de este complicado proceso familiar, la reina Beatriz tomó la decisión de abdicar al trono, presuntamente para dedicarse plenamente a la familia, cediendo su lugar al principe Guillermo, al ser el primero en la línea de sucesión. Lo anunció en enero del 2013. De esta forma, el 30 de abril de 2013, se convirtió en rey y Máxima Zorreguieta en reina consorte. La decisión generó gran repercusión en la sociedad, aunque ya se estipulaba que la entonces monarca analizaba la decisión desde hace un tiempo.

Pasaron 18 meses desde el accidente en Austria, y pese a los esfuerzos médicos y familiares, desde la Casa Real de Holanda anunciaron la triste notica el 12 de agosto de 2013 con un comunicado oficial: "El príncipe Friso ha muerto a causa de complicaciones relacionadas con la lesión cerebral hipóxica, la cual sufrió como consecuencia de su accidente de esquí en Lech, Austria, el 17 de febrero de 2012".

El príncipe Friso fue despedido por sus seres queridos en un triste funeral y posteriormente enterraron sus restos en Lage Vuursche, una pequeña ciudad donde se encuentra el castillo Drakensteyn de Beatriz. Solo una vez más, la exmonarca se pronunció sobre la muerte de su hijo con un mesaje: “Agradezco la enorme cantidad de mensajes y amables muestras de condolencia que recibimos. Significa mucho saber que tanta gente piensa en nosotros”,

La familia real mantiene vivo el recuerdo de Friso, en el legado que dejó en sus dos hijas, quienes son vistas frecuentemente con sus tíos rey Guillermo y Máxima Zorreguieta.

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