Meghan Markle y el príncipe Harry mostraron a su hija para celebrar su cumpleaños

Meghan Markle y el príncipe Harry acompañaron un especial momento en la vida de su hija menor, Lilibet Diana, quien este 4 de junio cumplió cinco años. La celebración reunió al núcleo íntimo de la familia, en un entorno donde la pequeña fue la protagonista de un día lleno de saludos. Manteniendo el hermetismo y el perfil bajo que los caracteriza, la pareja no perdió oportunidad para compartir un tierno mensaje.

Meghan Markle y el príncipe Harry sorprenden con una foto de su hija

Meghan Markle y el príncipe Harry compartieron imágenes que muestran a su hija en un momento familiar lleno de ternura. La publicación se convirtió en la forma que eligieron los duques para celebrar los cinco años de su Lilibet, con detalles que reflejaron el buen momento que están viviendo. Las fotografías reflejaron cómo creció la niña en el último tiempo, reforzando la idea de una infancia protegida y acompañada por sus padres.

Meghan Markle y el príncipe Harry junto a su hija Lilibet

En las últimas horas, los duques de Sussex publicaron en sus redes sociales un mensaje especial por el cumpleaños de la niña: "Nuestra chica soñada. Feliz quinto cumpleaños, Lili“. El posteo mostraba postales inéditas que muestran a la pequeña en escenas familiares desde su hogar en Montecito, California. Uno de los detalles que más destacó fue la íntima celebración que eligieron para destacar esta fecha especial en sus vidas.

En una de las fotografías se observa al príncipe Harry con su hija en brazos, mientras que Meghan Markle posa junto a ellos con una gran sonrisa. La segunda deja ver a la niña en un momento de juego entre flores, descalza y con un vestido natural de breteles finos, con frunces en el torso y detalles bordados con diseño de flores. La naturalidad de las escenas reforzó la idea de un entorno cuidado, donde la niña crece rodeada de gestos familiares.

Lilibet, la hija de Meghan Markle y el príncipe Harry

Uno de los rasgos que más llama la atención de la nieta del príncipe Carlos III en cada una de sus apariciones es su melena pelirroja, heredada de su padre. Este detalle se convirtió en un detalle distintivo de la niña de las pocas ocasiones en que los duques deciden compartir fotografías. Desde que dejaron sus funciones dentro de la familia real británica, la pareja mantiene una política clara con respecto a preservar la identidad de sus hijos, evitando la exposición mediática.

Perfil bajo y amor por las princesas: Meghan Markle y el príncipe Harry sorprendieron con un viaje familiar

La celebración del cumpleaños de Lilibet llega en un contexto de semanas llenas de encuentros familiares. A mediados de mayo, Meghan Markle y el príncipe Harry conmemoraron su octavo aniversario de boda compartiendo recuerdos de su historia. Además, realizaron una visita a los parques de Disney junto a sus hijos y Doria Ragland, madre de la actriz. La salida se convirtió en una oportunidad para extender las celebraciones de los cumpleaños de Archie y la pequeña.

Meghan Markle y el príncipe Harry junto a sus hijos en Disney

Durante la jornada en el parque de diversiones, la menor de los hermanos mostró entusiasmo por todas las princesas, especialmente Aurora, protagonista de La Bella Durmiente. Por otro lado, el primer hijo de la pareja se mantuvo más reservado en los encuentros con los personajes. A pesar de que la empresaria compartió algunas imágenes en sus redes sociales, en cada una de ellas priorizó mantener la privacidad de sus hijos, desde cubrir sus caras con emojis de corazón hasta tomas donde solo se ven sus perfiles.

Cinco años después de su nacimiento en California, Lilibet es una de las integrantes con mayor perfil bajo de la familia real. Cada publicación de Meghan Markle y el príncipe Harry despierta interés entre los seguidores de la realeza, aunque ambos mantienen firme su decisión de evitar la exposición innecesaria de sus hijos. Cabe destacar que la niña de cinco años es la única miembro de la corona que no nació en el Reino Unido.

Meghan Markle y el príncipe Harry junto a sus hijos en Disney

Meghan Markle y el príncipe Harry compartieron nuevas imágenes familiares que reflejaron el crecimiento de su hija, Lilibet, de 5 años. La publicación de la pareja se convirtió en la manera elegida por los duques para compartir un emotivo mensaje por el cumpleaños de la pequeña. Las fotografías celebraron el momento, pero mantuvieron la discreción y perfil bajo que caracteriza a la pareja con respecto a sus hijos.

VDV