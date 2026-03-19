Así es el grandioso jardín de Meghan Markle: rosas de todos colores, gallinas y terreno para jugar con sus hijos

Meghan Markle no duda en demostrar su amor por las actividades al aire libre y una conexión fuerte con la naturaleza. Es por eso que sus recetas siempre se basan en ingredientes que tenga en su propia huerta, busca la iluminación natural para su hogar e invita a sus hijos a que aprendan en el jardín de su casa. En las últimas horas, le dio la bienvenida a la primavera, y mostró cómo es su gran espacio verde, donde los colores y la tranquilidad se fusionan.

El jardín de Meghan Markle

Así es el espectacular jardín de Meghan Markle

Meghan Markle es una de las royals que más busca pasar sus momentos relajantes rodeada de naturaleza y verde. Sin embargo, también busca enseñarles a sus hijos con lo que el aire libre tiene para ofrecer. Por eso, en su casa en California, tiene un gran jardín, donde realiza actividades con rosas, su propia huerta y cría gallinas. En su cuenta de Instagram, no duda en mostrar todo el terreno libre que tiene para que los menores puedan jugar. Los altos árboles le permiten protegerse del sol, mientras un gran campo libre es rodeado por diversas flores de diferentes colores.

El jardín de Meghan Markle

En varias ocasiones, la duquesa de Sussex mostró que tiene como hobbie el arreglo floral y, para esta primavera, obtuvo una ayuda especial de su hija Lilibet. Sin embargo, las rosas no son la única diversión y enseñanza que le puede brindar a sus hijos en el jardín. En 2021, durante la entrevista con Oprah Winfrey, se reveló que la familia había rescatado algunas gallinas de una granja, y que les habían construido un nuevo hogar en su propiedad. Además, posee colmenas en su jardín para la producción de miel artesanal, lo que fusiona la enseñanza de cómo cuidar a los animales, con la mejor manera de mantener una alimentación saludable.

La relación de Meghan Markle con sus hijos Archie y Lilibet

Meghan Markle y el príncipe Harry buscan proteger a sus hijos de la mediatización de la realeza. Es por eso que viven en la tranquilidad de California y buscan una educación conectada con la naturaleza. El príncipe Archie Harrison y la princesa Lilibet Diana intentan no aparecer en las postales de sus padres, pero disfrutan de su compañía en todo momento.

En muchas de las postales que la propia Meghan comparte, se ve a los menores jugar en el jardín que tienen, o sacándose fotos, sin que se vean sus rostros. Además, y si bien siguen manteniendo su búsqueda por la privacidad de los niños, los incluye en proyectos de la pareja, como en actividades de voluntariado de su fundación, Archewell Philanthropies, comenzando a educarlos como parte de la realeza británica.

Meghan Markle, el príncipe Harry y su familia

Sin embargo, en su último posteo, Meghan Markle le dio la bienvenida a la primavera, en la tranquilidad de su jardín, y realizando uno de sus hobbies: el arreglo de flores. De esta manera, se vio interrumpida por Lilibet, quien se mostró como la ayudante perfecta de su mamá. La familia de Meghan Markle no dudan en disfrutar del aire libre que tienen en su casa, rodeados de flores y animales, encontrando la tranquilidad en la naturaleza.

A.E