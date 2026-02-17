Qué título real tiene Lilibet de Sussex, la hija de Meghan Markle y el príncipe Harry

Lilibet de Sussex, la hija de Meghan Markle y el príncipe Harry, nació en California y desde su llegada la pregunta giró en torno a qué título le correspondía dentro de la realeza británica. Entre protocolos históricos y cambios en la línea de sucesión, finalmente se reveló cómo debe ser nombrada la heredera de los duques de Sussex.

El 4 de junio de 2021 en Estados Unidos, Meghan Markle dio a luz a Lilibet Diana, su segunda hija fruto de su amor con el príncipe Harry. Si bien la noticia recorrió el mundo en aquel momento, los propios duques de Sussex preservar su identidad y mantener su crecimiento lejos de la exposición pública. Tal es así que en este San Valentín y a sus 4 años decidió mostrarla por primera vez.

Mediante su cuenta de Instagram, donde reúne más de 4 millones de seguidores, Meghan Markle comparte algunas imágenes de la pequeña y de su familia dejando en claro que viven en total armonía en su residencia de California. En medio de la decisión de mantener a sus hijos con bajo perfil y criarlos lejos de la realeza británica, muchas personas se preguntan qué título real posee Lilibet.

Pues bien, según trascendió, al momento de su nacimiento, tanto Lilibet como su hermano Archie de 6 años fueron inscriptos oficialmente como “Master Archie Mountbatten-Windsor” y “Miss Lilibet Mountbatten-Windsor”. No obstante, con el paso del tiempo su estatus cambió y hoy el sitio oficial de la monarquía británica los menciona conforme a su lugar en la línea de sucesión como “Príncipe Archie de Sussex” y “Princesa Lilibet de Sussex”.

Si bien no ocupan los primeros puestos en el orden sucesorio al trono, tampoco se encuentran al final de la lista. Después de ellos figuran el duque de York y la princesa Beatriz, entre otros miembros de la familia real. Cabe mencionar también que la razón por la que no recibieron el tratamiento de príncipes desde el nacimiento no estuvo vinculada al origen civil de Meghan Markle, sino a una normativa histórica.

El motivo por el que Lilibet de Sussex, la hija de Meghan Markle y el príncipe Harry, no fue nombrada Princesa desde un principio

De acuerdo al protocolo establecido por el rey Jorge V en 1917, solo los nietos directos del monarca reinante podían ostentar el título de Su Alteza Real (SAR) y ser reconocidos como príncipes o princesas. En el caso de Lilibet y Archie esa disposición no se aplicaba inicialmente porque, cuando nacieron, el actual rey Carlos III aún no había accedido al trono.

En aquel entonces, los hijos de Meghan Markle y el príncipe Harry eran bisnietos de la reina Isabel II, y la regla indicaba que únicamente los hijos del heredero directo podían recibir automáticamente el título. Lo cierto es que la situación se modificó tras la coronación de Carlos III en lugar de su madre fallecida el 8 septiembre de 2022.

Al convertirse en nietos del monarca reinante, Lilibet Diana y Archie pasaron a cumplir con los requisitos establecidos por el protocolo. De este modo, su designación fue actualizada oficialmente en la página de la realeza británica y tanto el Palacio como la opinión pública comenzaron a referirse a ellos como príncipe y princesa.

De esta manera, el título real que tiene Lilibet de Sussex, la hija de Meghan Markle y el príncipe Harry, es el de princesa de Sussex. Su hermano Archie, quien es el primer hijo del matrimonio, también goza de esta designación por lo que es nombrado príncipe de Sussex.