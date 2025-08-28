Estos eran los perfumes favoritos de Lady Di

Lady Diana Spencer, más conocida como Lady Di, fue la princesa del pueblo y un ícono de estilo que trascendió generaciones. Su imagen aún hoy permanece viva: el corte de pelo corto y rubio, el maquillaje natural, las mejillas apenas sonrosadas y esa presencia magnética que deslumbraba en cada aparición pública. Pero su estilo no se limitaba a la moda o al maquillaje: también se extendía a su elección de perfumes, un detalle íntimo que reforzaba la delicadeza y el refinamiento que la caracterizaban.

Aunque nunca se supo con certeza cuál fue la fragancia que eligió en momentos históricos —como aquella noche de 1994 en la que apareció con el famoso “Vestido de la Venganza” tras su separación de Carlos—, lo que sí se conoce es que Diana tenía cuatro perfumes favoritos. Todas sus elecciones compartían un denominador común: la presencia de flores blancas, frescas y sofisticadas, un sello olfativo que acompañaba su personalidad elegante y sofisticada.

Los perfumes favoritos de Lady Di

El primero era Bluebell Eau de Toilette de Penhaligon's, creada en 1978. Esta fragancia floral verde evocaba un paseo por bosques ingleses, con jacinto azul, lirio del valle, jazmín y un toque especiado de clavo y canela. Fue uno de los perfumes más asociados a Diana, aunque hoy dejó de producirse, lo que la volvió un objeto de culto.

Bluebell Eau de Toilette de Penhaligon's

Otro de sus preferidos fue 24 Faubourg Eau de Parfum de Hermès, lanzado en 1995. De perfil floral cítrico, combinaba bergamota, melocotón y naranja con un corazón de flores blancas como gardenia y jazmín, y un fondo cálido de ámbar, sándalo y vainilla. Era una fragancia envolvente y radiante, ideal para momentos de mayor sofisticación.

Lady Di también adoraba Diorissimo de Dior, un clásico de 1956 considerado uno de los perfumes más elegantes de la firma. Creado por Edmond Roudnitska, se distinguía por su composición de lirio del valle, jazmín egipcio, lila y notas verdes, con un fondo de sándalo y almizcle. Representaba la frescura luminosa que tanto la definía.

Diorissimo de Christian Dior

Por último, Arpège de Lanvin, una fragancia histórica nacida en 1927, que unía lirio del valle, rosa, jazmín e iris con acordes amaderados, ámbar y vainilla. En su icónica botella negra, encerraba un perfume intenso y atemporal, perfecto para la princesa que dejó huella en la historia.

A casi 28 años de su muerte, los perfumes que usaba Lady Di siguen siendo parte de su legado y una pregunta para muchos.