Pierre Casiraghi ganó la regata más peligrosa del mundo

Pierre Casiraghi se consagró campeón de la Admiral’s Cup, considerada la regata más peligrosa del mundo. El logro llega en un momento muy especial para el hijo de la princesa Carolina de Mónaco, que este año celebra una década de matrimonio con Beatrice Borromeo y espera la llegada de su tercer hijo.

La competencia, celebrada en la isla de Wight, en el Reino Unido, marcó el regreso de la Admiral’s Cup tras veinte años sin realizarse. Pierre, sobrino del príncipe Alberto, encabezó al equipo del Yacht Club de Mónaco (YCM), que participó por primera vez en esta histórica cita organizada por el Royal Ocean Racing Club, una de las instituciones náuticas más prestigiosas del mundo.

Pierre Casiraghi

La regata más peligrosa del mundo que ganó Pierre Casiraghi

Durante diez días, Casiraghi y su tripulación navegaron entre Plymouth y Cherburgo, enfrentando seis pruebas en alta mar, incluida la legendaria Rolex Fastnet Race, célebre por su nivel de dificultad. En 1979, esta misma carrera cobró la vida de 18 competidores tras una violenta tormenta, lo que le otorgó fama mundial como una de las pruebas más extremas del deporte.

Vicepresidente del YCM y promotor de la participación monegasca, Casiraghi comandó el velero Jolt 6 y no ocultó su emoción al llegar a puerto. “Sinceramente, todavía no puedo creer lo que hemos logrado. Ganar la Admiral’s Cup en su año de resurgimiento y con la primera participación de Mónaco es indescriptible. No ha habido timonel profesional y esta ha sido la regata más agotadora que he disputado”, expresó.

Pierre Casiraghi

El deportista dedicó el triunfo a su equipo, integrado por Ben Saxton, Joey Newton, Will Harris y Cole Brauer. “Sabíamos que la Fastnet sería decisiva y nuestro equipo la ejecutó a la perfección. Demostraron una resiliencia y una confianza insuperables. Para Mónaco, esto es histórico. Somos un lugar pequeño, pero acabamos de demostrar que podemos lograr grandes cosas”, destacó.

Este triunfo deportivo coincidió con una fecha significativa para el matrimonio Casiraghi-Borromeo. Hace exactamente diez años, la pareja celebró su boda religiosa en las islas Borromeas, propiedad de la familia de la periodista italiana, en el lago Maggiore. Aquella ceremonia íntima, seguida de una gran fiesta en la fortaleza medieval Rocca di Angera, reunió a más de 600 invitados, entre ellos varios miembros de la realeza europea.

Hoy, una década después, Pierre Casiraghi celebra un nuevo capítulo familiar y un logro histórico que lo consagra como uno de los navegantes más destacados del principado.

