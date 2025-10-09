En los últimas días, Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo se convirtieron en los Grandes Duques de Luxemburgo, luego de que Enrique y María Teresa dejaran su puesto tras 25 años en el trono. Esto llevó a que las miradas mediáticas cayeran en la familia real más rica del viejo continente, con una fortuna que se estima en los 4 mil millones de euros, y que sigue creciendo de manera privada y alejada del Estado. Sin embargo, el polémico origen de esto dio de qué hablar entre los expertos de la realeza.

Guillermo y Estefanía, Enrique y María Teresa de Luxemburgo

Los Grandes Duques de Luxemburgo y su polémica fortuna

Enrique y María Teresa de Luxemburgo fueron de los Grandes Duques más observados por los expertos, por su capacidad de llevar adelante su rol en el trono. Mientras que él fue destacado por su ecologismo y su esposa carga con una imagen de filántropa y humanitaria, la realidad es que supervisaban una dinastía de inmensa riqueza, que data de siglos y sigue creciendo de forma independiente. Ahora, ese rol fue heredado a Guillermo y Stéphanie, pero los expertos no dejaron pasar cómo está compuesta la fortuna de 4 mil millones de euros.

Enrique y María Teresa de Luxemburgo

Los activos familiares consisten en una impresionante cartera inmobiliaria, joyas únicas, hectáreas de tierra y propiedades privadas. Hubo ocasiones en las que buscaron incrementarlo con la venta de lujos. Enrique generó una polémica cuando, a un año de la muerte de su madre, la gran duquesa Josefina Carlota, decidió subastar algunas de las cosas que ella tenía. Sus compatriotas lo acusaron de estar vendiendo objetos del patrimonio nacional del país para incrementar su fortuna, por lo que decidió quitarlas de la subasta.

Respecto a las propiedades, se datan que Enrique y María Teresa poseen tres residencias reales oficiales en Luxemburgo, entre las que destaca el Palacio Gran Ducal, el castillo de Berg y el castillo de Fischbach. Estos fondos que se les destinaban cada año ayudaron durante los 25 años en el poder a cubrir los gastos de su personal, compromisos oficiales, viajes y recepción de visitas de Estado, convirtiéndolos en los más ricos del continente.

Guillermo y Estefanía de Luxemburgo

Finalmente, la era de su mandato finalizó, y ahora comienzan Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo a cumplir con el rol de Grandes Duques. La fortuna dio de qué hablar a los expertos y aún se mantiene en el debate. Sin embargo, durante los últimos días, la pequeña nación centroeuropea vivió un clima festivo, tras el pase del trono, donde hubo fiestas, discursos y giras, que involucraron a grandes royals de todo el viejo continente.

A.E