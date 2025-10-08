Mauro Icardi y la China Suárez regresaron a Estambul luego de pasar unos días en Madrid. La pareja aprovechó el tiempo libre tras el clásico Galatasaray vs Besiktas, que terminó empatado 1-1, para disfrutar de unas mini vacaciones lejos del ruido mediático. Durante la estadía, se mostraron despreocupados y compartieron momentos de relax que quedaron registrados en sus redes sociales.

Durante el viaje, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron con Juanma Cativa, peluquero y amigo de la actriz, quien los acompañó durante una tarde. El profesional incluso apareció reflejado en los lentes del deportista en una de las fotos publicadas, detalle que no pasó desapercibido para los seguidores de la pareja.

En Instagram, Mauro Icardi compartió varias fotografías junto a la China Suárez, en donde se les puede ver felices. Sin embargo, en una de las imágenes, se pudo ver claramente el reflejo de Juanma Cativa en los lentes del delantero del Galatasaray, lo que generó gran revuelo entre los usuarios de redes sociales. Por su parte, la actriz también compartió fotos en sus historias de Instagram junto a su amigo y estilista: “En las buenas y en las malas siempre”, escribió.

Tras volver a Estambul, Mauro Icardi fue blanco de críticas por parte de los hinchas del Galatasaray. Algunos usuarios cuestionaron su profesionalismo y dedicación al club, señalando que el futbolista no habría seguido con rigurosidad su rutina de entrenamiento: “¡Hermano, no es hora de relajarse, es hora de trabajar! ¡Eres uno de los mejores delanteros, pero ahora mismo no estás jugando lo suficiente!”, comentó un seguidor.

Otros pidieron que se quedara en Estambul para entrenar y recuperar su forma física: “Entrena, pesas 90 kg, ¿sigues tomando unas vacaciones en vez de trabajar extra? 0 profesionalismo”. A pesar de las críticas, Mauro Icardi continuó disfrutando de su regreso a la rutina con la China Suárez y se mostró relajado en sus redes, compartiendo imágenes del viaje de vuelta desde el avión privado con la frase “Back home”.