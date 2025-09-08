Así es la nueva vida VIP de la infanta Sofía lejos de sus padres

Felipe y Letizia viven un nuevo presente ante los nuevos caminos de sus hijas, lejos del palacio. Mientras la princesa Leonor comenzó su última etapa de su formación militar, la infanta Sofía comenzó un nuevo camino al iniciar sus estudios universitarios. La joven de 18 años decidió mudarse para explorar el mundo, al mismo tiempo que realiza su preparación en la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el centro privado Forward College.

Esta elección no fue al azar, ya que Sofía quería conocer el mundo en su mayoría de edad y esta entidad permite estudiar en diversos puntos del mundo. Su primer año será en Lisboa y ya se mudó para dar sus primeros pasos como universitaria, pero recién a mediados de septiembre empezará la cursada por lo que estos días se instalará y comenzará la adaptación de su presente.

La vida de lujo de la infanta Sofía

Pese a que en los últimos años la infanta Sofía estuvo lejos de sus padres al terminar el bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, en Reino Unido, se trataba de una institución con cierta modalidad rígida en la que se cumplía con una agenda completa en la que tenía poco tiempo para el ocio, esta nueva distancia que tendrá tras el comienzo de su etapa universitaria será distinta, en búsqueda de nuevas experiencias.

La hija menor de Felipe y Letizia fue muy cautelosa al elegir como comenzar su nueva etapa de vida, siendo el Forward College donde se formará. Se trata de una entidad fundada en 2021 que propone una modalidad relajada de cursada, teniendo a disposición otras sedes para cambiar la ubicación de donde asistir. Sofía hará su primer año en Lisboa y el segundo en París.

Una de las características de esta universidad es su modelo pedagógico, en el que se enfoca en el aprendizaje práctico con una personalización de la enseñanza para potencial habilidades sociales y digitales, por eso cada grupo de cursada tiene un máximo de 15 alumnos. De allí la concepción de una educación VIP que tendrá la joven.

Además, vivirá en una residencia de lujo ubicada en el barrio Benfica, a poca distancia del Parque Florestal de Monsanto, uno de los más importantes de Lisboa. Allí podrá realizar actividades como tenis y senderismo. En cuanto al lugar, se conoce que se trata de una propiedad con habitaciones individuales con baño privado. Tiene espacios comunes como cocina, la sala de estudio, un gimnasio, lavandería, jardín y habitaciones para el ocio.

Cuenta con la posibilidad de realizar actividades como surf, club de lectura y de fotografía que dependen de la entidad educativa. Como así también puede asistir a eventos sociales que se realizan en el campus, por lo que la diversión no faltará para la joven.

Con este tipo de opciones queda en claro que esta elección por parte de la infanta Sofía fue pensada para hacer un cambio en su vida, sin dejar de lado las repsonsabilidades que tiene, pero lejos del gran palacio podrá contar con cierta libertad para disfrutar de este nuevo camino.