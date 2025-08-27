La princesa Leonor está por arrancar su última etapa de formación militar. Debido a que es heredera al trono, y como lo hizo su padre y su abuelo, realizó varios estudios en las diferentes academias, para poder cumplir con su rol de Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas. En los próximos días, se despide de Zarzuela y viajará a Murcia, donde comenzará su estancia en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), y vivirá una exigente rutina de más de 18hs.

La Princesa Leonor se convierte en alumna de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), en San Javier, Murcia, donde el objetivo más importante es el de poder realizar su primer vuelo en solitario, algo que desde las autoridades advierten que es algo muy difícil de cumplir. Sin embargo, para poder realizarlo, vivirá una exigente rutina, como el resto de los cadetes, con un riguroso horario de más de 18hs, que deberá fusionarlo con su agenda real y con el nuevo estilo de vida que se le presenta.

Su día comienza con el famoso toque de diana, a las 6:30hs. Tras despertarse y disfrutar del desayuno en el comedor, tomará las clases a las 7:40hs hasta las 15hs, con un descanso a media mañana. Seguido a esto, las lecciones y entrenamientos continúan entre 16hs hasta las 18hs. Finalmente, a partir de esa hora, los cadetes disponen de un breve tiempo libre, donde podrán estudiar o disfrutar de las instalaciones. En el caso de la princesa Leonor, deberá unificarlo con sus responsabilidades reales para que, a las 20:30hs, pueda estar disfrutando de la cena. El día termina a las 22:30, cuando se decreta el silencio obligatorio.

Esta no es la única exigencia que vivirá la royal. Leonor deberá compartir habitación con otras tres alumnas en un pabellón femenino. Los dormitorios cuentan con cama, armario, escritorio y una pequeña estantería para cada una, algo que se aleja de los lujos que tiene en Zarzuela. Además, los baños, duchas y vestuarios son comunes, diferenciándose aún más de su usual vida como princesa. Sus estudios varían desde un simulador CBT, que le permitirá familiarizarse con los controles, y pasando por el avanzado FTD, una réplica casi exacta de la cabina del Pilatus.

Al finalizar sus estudios, la princesa Leonor tendrá la oportunidad de volar junto a un instructor en un PC-21 Pilatus, un avión de entrenamiento de última generación y con el que pasará la prueba final. De esta manera, la heredera al trono se volverá Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, habiendo vivido una experiencia única en todos los ámbitos militares. Tal como sigue la tradición de su padre y su abuelo, pasará unos meses más lejos de su hogar, donde compartirá con otros cadetes la formación.

