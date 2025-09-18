La princesa Ingrid de Noruega ya se encuentra en la Universidad de Sidney

Ingrid Alexandra de Noruega ya se encuentra en la Universidad de Sídney y ha tenido su primer contacto con el campus que será su hogar académico en los próximos años. Con una sonrisa relajada y claramente entusasmada, la joven de 21 años confesó que “será emocionante y estoy deseando empezar mis estudios”. Sus palabras, compartidas por la Casa Real noruega en redes oficiales, reflejan el entusiasmo de quien sabe que está a punto de vivir una de las experiencias más importantes de su vida.

La princesa Ingrid de Noruega ya estudia en la Universidad de Sídney

Vestida con un look casual compuesto por un suéter azul oscuro, jeans y zapatillas blancas, Ingrid Alexandra posó para las cámaras a la entrada del campus y en diferentes rincones del instituto. En las imágenes se la ve con un bolso oscuro a modo de bandolera, así como con carpetas y folios en mano, símbolos de la nueva rutina académica que la espera. La princesa también aprovechó para conocer la ciudad y se fotografió frente a la emblemática Ópera de Sídney, un gesto que confirma que combinará estudios con la exploración cultural.

Ingrid de Noruega

Hija mayor de los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit, Ingrid ha elegido cursar la licenciatura en Ciencias Sociales con especialización en Relaciones Internacionales y Economía Política. Según expresó, su interés es sumar “nuevas perspectivas tanto en la política europea como en la internacional”. Estas declaraciones, unidas a su sólida formación previa, anticipan una preparación orientada a su futuro rol como soberana.

La princesa se ha instalado en el St Andrew’s College, una de las residencias más exclusivas y antiguas de la universidad, fundada en 1867. Ubicada en Newton, cuenta con gimnasio, bar, patio y sala de yoga, además de cuatro hectáreas de instalaciones que albergan a más de 380 estudiantes de ambos sexos. El coste del alojamiento supera los 20.000 dólares por semestre, lo que subraya el carácter exclusivo de la institución.

Ingrid de Noruega

La llegada de la princesa había sido anunciada en mayo y generó expectativa entre sus futuros compañeros. El presidente de la Unión Universitaria de Sídney, Bryson Constable, la animó a involucrarse activamente en la vida estudiantil y a tender puentes culturales durante su estancia. “Aunque no hay ningún club noruego en este momento, tal vez le gustaría ser la directora de uno de ellos”, señaló en declaraciones al Daily Mail.

Con este paso, la princesa Ingrid de Noruega inaugura una etapa universitaria que la prepara para el desafío de asumir, en el futuro, la responsabilidad de ser reina de su país.

F.A