La película protagonizada por 8 estrellas de Hollywood que es furor en Netflix: de qué trata

Netflix sumó a su catálogo una película de 2018 protagonizada por ocho estrellas de Hollywood que rápidamente se ubicó entre las más vistas en Argentina.

Netflix volvió a posicionar en su ranking una producción que reúne a ocho figuras destacadas de Hollywood. Se trata de Ocean’s 8: Las estafadoras, una comedia de acción que se encuentra entre las películas más vistas en Argentina y que retoma el universo de la saga, esta vez con un elenco completamente femenino.

Ocean’s 8: Las estafadoras

La historia gira en torno a Debbie Ocean, interpretada por Sandra Bullock, quien tras salir de prisión decide llevar adelante un golpe millonario durante la exclusiva gala del Met en Nueva York. Para lograrlo, reúne a un grupo de mujeres con grandes habilidades que le permitirán ejecutar el plan con precisión y estilo.

La producción de Ocean’s Eleven está compuesta por Lou (Cate Blanchett), socia y mano derecha de Debbie; Daphne Kluger (Anne Hathaway), actriz de renombre y pieza clave del golpe; Amita (Mindy Kaling), experta en joyería; Tammy (Sarah Paulson), logística y organización; Constance (Awkwafina), carterista profesional; Nine Ball (Rihanna), hacker especializada en tecnología; y Rose Weil (Helena Bonham Carter), diseñadora de moda con un perfil excéntrico.

Sandra Bullock

La película fue dirigida por Gary Ross, conocido por títulos como Seabiscuit y Los juegos del hambre. En esta ocasión, el director propone una puesta en escena dinámica, con ritmo sostenido y una estética que combina glamour, intriga y humor. Como resultado, consiguió una producción que se destaca por su estilo visual y por la gran química que se ve entre las protagonistas.

Aunque Ocean’s 8 se estrenó en cines en 2018, su incorporación al catálogo de Netflix generó un renovado interés. En pocos días, escaló posiciones hasta ubicarse en el top 3 de las películas más vistas en Argentina. La combinación de un elenco estelar, una trama de robo sofisticado y el entorno de la gala del Met convierten a esta película en una opción atractiva para los usuarios.

La historia se desarrolla en torno a la planificación y ejecución del robo de un collar valuado en millones de dólares. Cada integrante del grupo aporta sus habilidades y juntas enfrentan los desafíos que implica infiltrarse en uno de los eventos más exclusivos del mundo de la moda. El guion incluye guiños a la saga original protagonizada por George Clooney y Brad Pitt, pero se presenta como una entrega con identidad propia.

Uno de los aspectos más destacados de Ocean’s 8 es su enfoque en la complicidad femenina. Las protagonistas no solo comparten el objetivo del golpe, sino también una dinámica que combina humor, estrategia y estilo. La película evita los estereotipos clásicos y propone una mirada renovada, sin perder el tono ligero que caracteriza la saga.

Sandra Bullock, Cate Blanchett y Helena Bonham Carter

