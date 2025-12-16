La princesa Leonor cambia la historia de España y causa revuelo: podrá ser la Reina Leonor I a pesar de que ya hubo otra que se llamó así

La princesa Leonor no solo representa el futuro de la monarquía española, sino que también encarna un giro singular en la tradición histórica del país. A pesar de que en el pasado existió una reina llamada Leonor, cuando llegue el momento de asumir el trono podrá hacerlo como Leonor I de España, una decisión que ya genera debate y sorpresa entre historiadores y seguidores de la realeza.

Qué hubo detrás de la elección del nombre de la princesa Leonor

La elección del nombre de la princesa no fue casual. En 2005, cuando Felipe y Letizia esperaban a su primera hija, sabían que no se trataba de una decisión menor. El nombre debía tener peso histórico, proyección institucional y, al mismo tiempo, identidad propia. Según reveló el periodista Jaime Peñafiel, una de las opciones iniciales fue Sofía, en honor a la entonces reina consorte. Sin embargo, Letizia no se sintió cómoda con esa alternativa y el matrimonio terminó inclinándose por Leonor, un nombre breve, fuerte y cargado de simbolismo.

Leonor y Felipe

Más allá de que “les gustaba”, como explicó en su momento el propio Felipe, la elección también implicó una toma de posición respecto del futuro. A diferencia de otras casas reales, optaron por no darle un nombre compuesto y dejaron claro que, llegado el momento, su hija reinaría bajo el nombre de Leonor I.

La gran pregunta es por qué no será Leonor II, dado que ya existió una monarca con ese nombre. La explicación radica en una cuestión jurídica e histórica clave: la anterior Leonor I fue reina de Navarra, no de la Corona de Castilla ni de España como entidad unificada. Su reinado, además, fue breve y limitado territorialmente al ámbito navarro en 1479. Por ese motivo, los juristas de la Casa Real determinaron que no computa dentro de la numeración oficial de los monarcas españoles.

La princesa Leonor hace historia en España por su nombre

Esta interpretación habilita a la actual princesa de Asturias a inaugurar su propio ordinal como jefa del Estado. Si bien existen precedentes de reyes que eligieron reinar con un nombre distinto al de pila, en el caso de Leonor esa opción no aplica, ya que no posee nombres alternativos. Todo indica que su decisión está tomada: quiere ser Leonor I de España.

Princesa Leonor

Hasta que ese momento llegue, la heredera continúa acumulando experiencia institucional bajo los títulos que hoy ostenta: princesa de Asturias, de Girona y de Viana, además de duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer. Cuando finalmente ascienda al trono, Leonor se sumará a una larga tradición de mujeres reales que llevaron ese nombre en distintos territorios europeos, consolidando así una identidad histórica que, una vez más, marcará un antes y un después en la monarquía española.

F.A