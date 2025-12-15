El particular detalle en la felicitación navideña de la Casa real de España: la decisión de Letizia, el rey Felipe, Leonor y Sofía

La familia real de España compartió en su página oficial el tradicional saludo navideño, dirigido a todos sus seguidores y seres queridos. En cada año, la Casa de la Realeza envía unas felicitaciones, eligiendo lugares especiales para ellos y un mensaje de acompañamiento. Sin embargo, en este fin de año, sorprendieron con un detalle que homenajea al Principado de Asturias, y con una decisión sobre quiénes aparecerían en la misma.

La familia real de España

El homenaje de la familia real en Navidad: el lugar que eligieron para la postal

Letizia Ortiz, el rey Felipe VI, la princesa Leonor, y la infanta Sofía tomaron una tajante determinación, respecto al saludo de felicitaciones navideñas. Como todos los años, la familia real de España se tomaron la tradicional foto de fin de año, donde escriben un mensaje a sus seguidores, deseándole sus cariños. Sin embargo, en esta ocasión, optaron por elegir un lugar que llamó la atención de todos, sobre todo en el marco de los recientes Premios Princesa de Asturias.

La familia sonríe en un hermoso campo, mientras portan looks que mantiene su monotonía entre los colores fríos y el beige tendencia. Pero, muchos notaron que la locación era la pequeña localidad de Valdesoto, galardonada como Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. “Ejemplo y reconocimiento a los municipios pequeños, a sus comarcas ganaderas y agrícolas, y a sus parajes naturales”, destacaron desde la casa real a los medios de comunicación especialistas. La postal viene acompañada de la protocolaria frase "feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026", y agregaron: "Con todo nuestro afecto y mejores deseos".

La postal navideña 2026

Postal perruna: los integrantes de la familia que también fueron parte de la foto

La locación elegida no fue lo único que llamó la atención de las redes sociales a partir de las postales de la familia real. Los Reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía, también extendieron sus felicitaciones, pero decidieron darle el protagonismo a los integrantes menos esperados: sus cinco perros. Si bien solo se conocían los dos perros de las princesas Leonor y Sofía, ahora posaron dos cocker spaniel negros, dos schnauzer miniatura blancos y un pequeño peekapoo, todos ellos delante de un árbol de Navidad. “Feliz Navidad y próspero Año Nuevo”, se lee en el interior, junto a un “2026″ en manuscrito y con las firmas.

La postal navideña 2026

Las postales navideñas de la familia real no tardaron en viralizarse y llenarse de comentarios de expertos de la realeza que analizan cada uno de los detalles. Desde el look de los cuatro hasta la locación elegida y los integrantes agregados, la Casa Real de España no duda en dejar sus mensajes y halagos, en una tradicional ocasión que los acompaña año tras año, y que marca el final de un ciclo en el país.

A.E