La princesa Leonor superó su gran miedo y dio un paso importantísimo en su formación hacia el trono

Tras su paso por la Academia de Zaragoza del Ejército de Tierra y la Armada, la princesa Leonor se encuentra en el final de su formación militar, antes de volverse la siguiente reina de España. Esto le propone los últimos aprendizajes, en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia. Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer que la heredera al trono dio un paso importantísimo durante su estadía y superó uno de sus más grandes miedos, volviéndose tendencia en las redes sociales.

El gran miedo de la Princesa Leonor

Varios medios de comunicación especialistas en la realeza notaron que la princesa Leonor estaba sorteando muchos de sus miedos y aprendizajes a lo largo de su formación militar. Con el fin de poder heredar el trono de España, la joven pasó por la Academia de Zaragoza del Ejército de Tierra y la Armada, y ahora se encuentra en el final, en la Academia General del Aire de San Javier. Como paso más importante, deberá pilotear el Pilatus PC-21, aparato con el que se debería colocar a más de 10.000 metros de altura, tratándose de una nave de 2.200 kilos.

Algunos periodistas aseguraron de que la princesa le teme a este último examen; sin embargo, sorprendió a todos al mostrarse ya preparándose en el centro para sortear este desafío. En la cuenta oficial de Instagram del Ejército de Aire, mostraron a Leonor visitando el lugar, acompañada de uniformados y comenzando a experimentar el que será el avión a pilotear. Muchos expertos aseguraron de que ella es una de las más responsables de su camada, mostrándose dispuesta a superar su miedo para cumplir con su deber real.

Todos los detalles de cómo se prepara para pilotear un avión

Para el momento de pilotear, la princesa Leonor está obteniendo mucha ayuda extra, que le permite sentirse más segura y preparada para obtener el título real. En el medio de comunicación La Verdad, aseguraron que la joven cuenta con el mismo apoyo y tratamiento que el resto de sus compañeros, y además con personal propio durante este curso, así como 15 agentes de seguridad y otros ayudantes. Según la comunicadora Nuria Marín, también fue guiada por una instructora propia e intransferible: la primera mujer piloto de Eurofighter, habiendo practicado con su propio avión para aprender a pilotarlo.

La princesa Leonor está cada vez más cerca de superar su más grande miedo, y subirse a uno de los aviones más modernos e importantes de la Academia General del Aire. Las imágenes de su preparación para el gran día, no tardaron en circular por las redes sociales, al igual de los detalles de cómo sigue su formación. Se espera que en Navidad vuelva a reunirse con su familia por unas semanas, y terminará su formación militar en el próximo mes de julio, ya como teniente.

