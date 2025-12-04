La princesa Leonor y la infanta Sofía volvieron a ser protagonistas de titulares de noticias, cuando se dio a conocer que los Reyes de España finalmente aceptaron lo que le correspondía de la herencia del empresario menorquín Juan Ignacio Balada Llabrés. Varios medios de comunicación especialistas se comunicaron con cercanos a la Casa Real, quienes, además, anunciaron con emoción que las herederas decidieron donar parte de lo obtenido a la Fundación Hesperia.

La princesa Leonor y la infanta Sofía donaron parte de su herencia

El empresario Juan Ignacio Balada Llabrés decidió dejar todo su patrimonio a la familia real, en noviembre del 2009, a solo unos días de su fallecimiento. Según dieron a conocer en la revista Vanitatis, el 50% le pertenecía a los príncipes de Asturias y a los ocho nietos de los eméritos, mientras que la otra parte iría dirigida a fundaciones que ellos crearan. Sin embargo, la Casa Real aceptó su parte en las últimas semanas, y la princesa Leonor y la infanta Sofía decidieron despojarse de lo que les correspondía para donarlo.

Por un lado, los reyes donaron por completo su parte de la herencia a la Fundación Hesperia, que fue constituida el día 23 de abril de 2010, y las princesas españolas siguieron ese camino, entregando el 3,12% que le correspondía a cada una. Por el momento, no se sabe qué harán el resto de los herederos como Froilán y Victoria Marichalar, Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin, hijos de las infantas Elena y Cristina.

La herencia de Juan Ignacio Balada Llabrés y el rol en la Fundación Hesperia

El patrimonio de Balada incluye viviendas, solares, un pequeño palacete, una farmacia histórica en Ciutadella y fondos financieros. Muchas de esas propiedades se encuentran mantenidas pero desalojadas, ya que tienen un objetivo para la fundación. Desde un principio, el empresario expresó su deseo de que su legado tuviera continuidad y utilidad comunitaria. Es por eso que los reyes y las princesas tomaron la decisión de entregar su parte a Hesperia.

La reciente renuncia de la herencia por parte de la princesa Leonor y la infanta Sofía demostró que las jóvenes mantuvieron la voluntad de Balada, y se abre la posibilidad de que estos bienes puedan convertirse en recursos de utilidad pública para la comunidad de Ciutadella o mantenerse bajo la gestión social de la fundación. Los comentarios alrededor de las decisiones tomadas no tardaron en llegar, y los expertos apuntan por qué harán el resto de los herederos al respecto.

