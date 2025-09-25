Quién es Morten Borg, el padre de Marius y primer amor de Mette-Marit

Morten Borg es el padre biológico de Marius Borg Høiby y primer gran amor de Mette-Marit. Aunque su nombre suele quedar fuera de los titulares, la crisis judicial que atraviesa su hijo lo ha vuelto a situar en el centro de la atención. Frente a la gravedad de las acusaciones que pesan sobre Marius, Borg opta por el silencio y la discreción, manteniéndose lejos de la exposición pública.

Así es Morten Borg, el padre de Marius y ex de Mette-Marit

La relación entre Morten y Mette-Marit comenzó en la década de 1990. Ambos vivieron una intensa historia sentimental que los llevó a formar una familia. En enero de 1997 nació Marius, el único hijo de la pareja. Sin embargo, la felicidad inicial no bastó para sostener la relación y poco después decidieron separarse. Años más tarde, en 1999, la vida de Mette-Marit cambiaría de rumbo al iniciar su vínculo con el príncipe Haakon de Noruega, con quien contrajo matrimonio y consolidó su lugar en la realeza europea.

Mientras tanto, Morten Borg desarrolló su carrera en el sector financiero. Se desempeña como analista y siempre ha mostrado una preferencia clara por mantenerse al margen de los focos mediáticos. En 2003 volvió a casarse, esta vez con la empresaria Celine Maktabi, con quien tuvo un hijo, Lucas. Su vida familiar y profesional siempre fue reservada, a diferencia de la visibilidad constante de su expareja.

A pesar de la separación, Borg se mantuvo presente en la vida de Marius. Según el medio alemán Bunte, padre e hijo conservan una buena relación y el contacto es frecuente, incluso durante la etapa en que el joven vivía entre la Mansión Skaugum con los príncipes y el apartamento de su padre. Una de las últimas ocasiones en que se vio a Morten junto a la familia real fue en 2007, en el funeral de Sven O. Hoiby, padre de Mette-Marit, en Kristiansand. Allí apareció acompañado de su expareja, Haakon y los pequeños Marius e Ingrid Alexandra.

La situación actual de Marius, acusado de 32 delitos que incluyen violaciones, maltrato y amenazas, generó una crisis de enorme repercusión en Noruega. El fiscal general Sturla Henriksbo calificó el caso como “muy grave” y subrayó que los hechos “pueden dejar huellas duraderas y destruir vidas”. Ante este panorama, el príncipe Haakon declaró que será la justicia quien decida, reconociendo que la situación es difícil para toda la familia.

En medio del escándalo, Morten Borg se mantiene en silencio. No ha realizado declaraciones públicas, aunque no se descarta que haya dialogado en privado con su hijo sobre el proceso judicial. Lo cierto es que su perfil discreto contrasta con la exposición mediática de Mette-Marit y la atención que rodea a la Casa Real noruega.

Mientras tanto, la Corona tomó decisiones que marcan un antes y un después para el jóven. Se resolvió retirarle el pasaporte diplomático que poseía desde niño, un privilegio que lo equiparaba a sus hermanos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus. A partir de ahora, solo contará con la documentación común de cualquier ciudadano noruego. El nombre de Morten Borg vuelve a mencionarse en relación con su hijo Marius, aunque él continúa fiel a la discreción que mantuvo durante toda su vida.

