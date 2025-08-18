La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio: “Lo conocí en un vuelo”

El escándalo que rodea a Martín Demichelis y Evangelina Anderson sigue al rojo vivo. Tras confirmarse la separación de la pareja, Tania, la azafata señalada como la supuesta amante del DT, apareció en televisión, específicamente en A la Tarde y reveló cómo habría comenzado su vínculo.

Qué dijo Tania, la supuesta amante de Martín Demichelis

“A Martín lo conocí en un vuelo llevando a River en el 2023 (...) Me llamó la atención", comentó la también fisicoculturista. "Fueron tres vuelos, en el tercero fue un hola. Llevábamos al equipo a Mendoza. Interactuamos más. Me volvió a pedir un té y él se acercó a pedirme un mate. Le pregunté a mi jefa y me dijo que sí. Tomamos mate y nos pusimos a hablar”, relató la joven, dejando en claro que el acercamiento se dio durante los viajes del equipo.

Tania también aseguró que la relación se volvió más cercana con el paso de los días: “Fue en 2023. Con el último mate me pidió el teléfono. Nunca me había pasado. Cuando lo conocí, me gustaba un 11. Es un hombre que llamaba la atención. Nos vimos en un hotel, y ya me gustaba 30. Fue mágico. Charlamos y nos reímos un montón”.

Según Tania, la relación se extendió por varios meses: “Nuestra relación duró 9 meses. Hablábamos de deportes, de cosas que sucedían en el club”. Incluso, contó que el propio Martín Demichelis le habría confesado que “no pasaba su mejor momento con Evangelina Anderson”.

Las declaraciones generaron un fuerte revuelo en redes sociales, específicamente en X, donde cientos de usuarios hicieron tendencia el nombre de Martín Demichelis. De esta manera, Tania le eche leña al fuego a la intensa separación con Evangelina Anderson y posiciona al técnico como un infiel.

