A 28 años del estreno de Verano del 98, así están hoy sus protagonistas

La recordada telenovela Verano del 98 fue un antes y un después para millones de adolescentes que encontraron en esta creación de Cris Morena una fuente de identificación. El programa que estaba previsto para cubrir la temporada de verano de 1998, logró extenderse hasta noviembre del año 2000 convirtiéndose en un exitazo total. Hoy, a 28 años de su estreno, los protagonistas siguen triunfando en el mundo de la actuación, dejando en claro que este formato se convirtió en un semillero de talentos.

Los protagonistas más recordados de Verano del 98

A casi tres décadas del estreno de la novela que generó furor en los adolescentes de los 90´s, Verano del 98 fue, sin dudas, el programa que más repercutió en la vida de los actores. Muchos de ellos, en aquel entonces, debían atravesar largas filas de fanáticos que querían sus autógrafos o una foto junto a sus ídolos. Con el paso del tiempo, algunos de los artistas del numeroso elenco siguieron sus carreras en los medios, pero otros, decidieron abrirse a nuevos desafíos lejos del mundo del espectáculo.

Verano del 98 | Instagram

Desde Dolores Fonzi, Agustina Cherri, Fernán Mirás y Juan Ponce de León a Nancy Dupláa y Celeste Cid

Tomás y Dolores Fonzi, interpretaron a los hermanos Clara y Benjamín Vázquez. Familia en la vida real y en la ficción, cada uno de ellos mantuvo su vínculo con la actuación y el teatro. No obstante, la carrera de la actriz escaló más profundo ya que se convirtió en la directora de dos obras que protagonizó: Blondi y Belén -esta última estuvo cerca de competir por los Premios Oscar, consagrándose una de las más importantes del año.

Dolores Fonzi | Instagram

Agustina Cherri, le dio la vida a Violeta Herrera, uno de los personajes más rebeldes. Pese a que la joven ya había formado parte de los elencos de Chiquititas y Grande Pa, Verano del 98 le quitó definitivamente su veta infantil y la lanzó al universo adolescente, consagrándose en una de las referentes de la época.

Agustina Cherri | Instagram

Marcela Kloosterboer interpretó a Josefina "Jose" Vidal. Su personaje marcó el comienzo de su presencia en la pantalla chica abriéndole camino al mundo de las telenovelas. En la actualidad, mantiene una vida ligada a los medios sin tanta exposición mediática, centrada en sus trabajos como embajadora de marcas de belleza femenina y se volcó por el teatro.

Marcela Kloosterboer | Instagram

Por su parte, Nancy Dupláa, caracterizó a Dolores "Loli" Vidal, papel que con el correr de la ficción fue ganándose un lugar destacado en el elenco, siendo un puntapié para perpetuarse en el universo del espectáculo nacional.

Nancy Dupláa | Instagram

En contraposición, Juan Ponce de León, músico en la novela, dejó su carrera en los sets televisivos y se dedicó a la música formando su propia banda. Sin embargo, Verano del 98 sigue siendo gran parte de él. Para conmemorar el aniversario del estreno, el artista subió un video creado con la IA, donde se puede ver el antes y el después de sus protagonistas. “Han pasado más de 25 años desde que la serie estuvo al aire, donde sus personajes, historias y emociones siguen vivos en nuestra memoria”, escribió en su cuenta de Instagram en enero de 2025. “Hoy, ese verano vuelve en un abrazo imposible pero lleno de significado: el personaje joven que conocimos en la pantalla abrazado a quien es hoy”, indicó con suma nostalgia. Finalmente señaló: “Porque algunas historias no envejecen, solo conviven con nosotros”.

Fernán Mirás ya era un actor consagrado y siguió por el mismo camino. Aunque no se trate de una persona totalmente mediática, lleva más de 30 años en el medio, protagonizando éxitos recientes como Mazel Tov, Para vestir santos, Re Loca, Los exitosos Pells y un sin fin de títulos más.

Fernan Mirás | Instagram

Finalmente, Celeste Cid no sólo se consagró actriz de televisión y cine, sino que además se instaló en el ambiente artístico desde la prosa. Publicó dos libros de su autoría y es embajadora de prestigiosas marcas de belleza corporal e indumentaria femenina.

Celeste Cid | Instagram

Quienes se alejaron de todo lo referido a las ficciones argentinas fueron Nahuel Mutti, quien volcó su arte a la fotografía y el cine; Agustina Lecuona, quien vive en Estados Unidos, es mamá de tres hijos, fundó una productora con su familia y forma parte de una exitosa empresa de Miami y Alejo Ortíz, quien realiza participaciones esporádicas en proyectos teatrales y programas televisivos, como por ejemplo "El Hotel de los famosos 2".

Nahuel Mutti | Instagram

Agustina Lecouna | Instagram

Alejo Ortíz | Instagram

De esta manera, a 28 años del estreno de Verano del 98, sus personajes siguen siendo recordado por los fanáticos -y por ellos mismos- dejando en claro que no sólo se trató de un producto audiovisual que se convirtió un éxito en Argentina y en Latinoamérica, sino también que forma parte del gen argentino en la pantalla chica. Una historia que contó las travesías de un grupo de adolescentes que quedó inmortalizada para siempre.

NB