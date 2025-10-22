Felipe VI conquistó a Letizia Ortiz con esta broma: "si quieres..."

La historia de amor entre el rey Felipe VI y la reina Letizia Ortiz no comenzó en un palacio, sino en una cena íntima entre periodistas y miembros de la realeza. Fue el 17 de octubre de 2002 cuando ambos coincidieron en un encuentro organizado por el periodista Pedro Erquicia. Letizia, entonces una reconocida conductora de informativos de Televisión Española, compartía mesa con el príncipe de Asturias, sin imaginar que esa velada cambiaría su vida para siempre.

La broma de Felipe VI que conquistó a Letizia Ortiz

Según relatan quienes estuvieron presentes, la conversación entre ambos fluyó con naturalidad hasta que Felipe hizo una broma que rompió el hielo y dejó huella. Por aquel entonces, Letizia acababa de comprarse un modesto piso de 80 metros cuadrados en Valdebernardo, mientras que el heredero al trono estrenaba su primera residencia como soltero: el imponente Pabellón del Príncipe, de 1.800 metros cuadrados útiles, ubicado dentro del complejo de la Zarzuela.

Felipe VI y Letizia Ortiz

Entre anécdotas sobre mudanzas, el príncipe lanzó una frase que mezcló humor y picardía: “Si quieres, podemos trasladar tu piso a mi dormitorio. Si lo apretamos un poco, igual hasta entra en el vestidor”. La ocurrencia, aunque arriesgada, provocó la risa de Letizia y marcó el inicio de una complicidad que pronto se transformó en amor.

Dos años después, en mayo de 2004, Felipe y Letizia se casaban en la Catedral de la Almudena, sellando así una historia que había comenzado con una simple broma. Desde entonces, el Pabellón del Príncipe se convirtió en su hogar familiar y en el lugar donde criaron a sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La residencia, diseñada por el arquitecto del Estado Manuel del Río, combina el estilo rural castellano con la elegancia renacentista. Con sus 1.800 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, incluye despachos, biblioteca, comedor oficial, zonas privadas y una suite principal con dos vestidores y baños independientes. Su construcción costó más de 4 millones de euros y fue pensada para ofrecer un equilibrio entre la vida pública y la intimidad familiar.

Hoy, más de dos décadas después de aquella cena, la anécdota de la “broma del dormitorio” sigue siendo una de las más recordadas de la pareja real. Hoy, Letizia Ortiz y Felipe VI son protagonistas de una de las historias de amor más admiradas de Europa.

