Revelaron por qué comenzó la mala relación entre el rey Juan Carlos y la reina Letizia

El rey Juan Carlos dio a conocer Reconciliación, el libro en el que busca revisar su trayectoria pública y privada. Escrito junto a la periodista Laurence Debray, el emérito repasa episodios como el golpe del 23-F, su exilio en Abu Dabi, sus relaciones sentimentales y los últimos intercambios con Felipe VI. Entre los temas que más atención generaron se encuentra su relación con la reina Letizia, abordada por primera vez con nombres y fechas.

Según declaraciones recogidas por el diario Le Figaro, Juan Carlos sostiene que la llegada de Letizia a la familia real alteró el equilibrio entre sus miembros. Expresó que existían diferencias personales que no podían trasladarse al ámbito institucional, aunque reconoció que intentó mantener la cordialidad. Esta tensión se habría originado incluso antes del casamiento de Letizia y el entonces príncipe Felipe.

Juan Carlos y Felipe VI

La periodista Pilar Eyre, especialista en la Casa Real, aporta más detalles sobre ese origen. En su blog para Lecturas, asegura que el emérito confiaba a su entorno que la futura reina generaba rechazo entre varios integrantes de la familia. Eyre cita a un confidente que afirma que lo que más incomodaba al rey no era el origen de Letizia, sino su profesión como periodista. Temía que pudiera revelar aspectos privados y habría pedido a su entorno mantener discreción delante de ella.

Con el paso del tiempo, las diferencias se intensificaron. Según esa misma fuente, Letizia sospechaba que su suegro filtraba información sobre su vida personal, lo que provocó un ambiente distante y conversaciones casi inexistentes. A pesar de ello, quienes conocían la situación señalan que la entonces princesa enfrentó un entorno complejo y sin apoyo dentro de la estructura real.

Letizia y Felipe

El libro también aborda la relación de Juan Carlos con Felipe VI. El emérito relata que le dolió la decisión de su hijo de renunciar a su herencia, gesto que interpretó como un rechazo personal. Afirma que esa fue una de las señales más claras de la distancia entre ambos, reforzada antes de su partida a Abu Dabi.

La última conversación entre padre e hijo, según recuerda, fue breve y marcó el inicio de un largo silencio. Con la publicación de estas memorias, el antiguo monarca, Juan Carlos I, busca dejar asentada su versión de los hechos.

