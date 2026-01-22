El príncipe Harry, roto ante el juez: “Ha sido una persecución interminable para aislarme y empujarme al consumo”

Hace unos días, el príncipe Harry regresó a Londres y como era de esperarse no se mostró con ningún miembro de la realeza. El joven volvió a declarar ante un tribunal en el juicio contra Associated Newspapers Limited, la editorial de Daily Mail, donde explicó lo mal que la pasó su esposa Meghan Markle y cómo perjudicaron su vida con noticias malintencionadas sobre ella.

El Príncipe Harry reveló el hostigamiento constante que sufrió Meghan Markle en Londres

El príncipe Harry protagoniza un viaje cargado de tensión emocional y alto perfil mediático en Londres. El duque de Sussex se presentó nuevamente ante el Tribunal Superior para testificar en el juicio contra Associated Newspapers Limited (ANL), la editorial responsable, entre otros medios, del Daily Mail. Con un tono firme pero visiblemente afectado, apuntó directamente contra la prensa sensacionalista británica por el impacto que tuvo en su vida personal y, especialmente, en la de su esposa, Meghan Markle.

Durante su declaración, el hijo menor del rey Carlos III aseguró que los medios habían hecho de la vida de Meghan “un auténtico infierno” y que esa presión constante lo condujo a una “paranoia extrema”. Según testigos presenciales en la sala, el príncipe debió contener las lágrimas mientras relataba el nivel de hostigamiento que, según él, sufrió durante años. Sus palabras resonaron con fuerza en el tribunal y marcaron uno de los momentos más tensos del proceso judicial.

El príncipe Harry y Meghan Markle

Además, el príncipe Harry explicó que no había podido iniciar acciones legales antes debido a “la institución en la que se encontraba”, en alusión a la familia real y a las restricciones implícitas de su rol. Ahora que se encuentra alejado de esas obligaciones, decidió sumarse al grupo de denunciantes, entre los que también figuran Elton John y su esposo David Furnish, así como la actriz Elizabeth Hurley. Para el hijo de Lady Di, este paso representa no solo una búsqueda de justicia personal, sino también una forma de exponer prácticas que considera abusivas por parte de la prensa británica.

El príncipe Harry y Meghan Markle

La fuerte frase del príncipe Harry en el tribunal de Londres

En otro tramo de su testimonio, la defensa insinuó que algunos de los periodistas responsables de las informaciones cuestionadas mantenían una relación cercana con él, algo que el príncipe Harry negó de manera categórica ante el juez. “Ha sido una persecución interminable, una campaña, una obsesión por vigilar cada aspecto de mi vida para adelantarse a sus competidores y llevarme a una paranoia extrema, aislarme y, probablemente, empujarme al consumo de drogas y alcohol para vender más periódicos”, aseguró con contundencia.

La reclamación específica del príncipe se basa en 14 artículos publicados entre 2001 y 2013, principalmente firmados por dos periodistas, que según su equipo legal, le causaron “gran angustia” y carecían de “interés público legítimo”. En su declaración como testigo, el príncipe Harry reconoció que siempre mantuvo “una relación incómoda” con los medios, aunque admitió que durante años sintió que “no había alternativa” y que estaba condicionado a aceptarla por su lugar en la Casa Real.

Príncipe Harry

Cabe destacar que todos los demandantes acusan a ANL (Associated Newspapers Limited) de haber recopilado información mediante prácticas ilegales, como el uso de investigadores privados para interceptar buzones de voz, realizar escuchas telefónicas y obtener registros privados sensibles mediante engaños, un método conocido como blagging. La editorial, por su parte, negó reiteradamente cualquier irregularidad y sostiene que sus periodistas obtuvieron la información a partir de fuentes legítimas.

Por otro lado, el nuevo viaje de Harry a Londres lo vuelve a colocar en el centro de la escena pública y reaviva su enfrentamiento con la prensa británica, un conflicto que atraviesa buena parte de su historia personal. Lejos de la vida que construyó en Estados Unidos junto a Meghan y sus hijos, el príncipe enfrenta en los tribunales a un sistema que, según sus propias palabras, marcó su pasado y dejó huellas profundas que aún hoy intenta sanar.

De esta manera, el príncipe Harry se mostró roto y profundamente afectado ante el juez donde testificó una vez más contra Associated Newspapers Limited. “Ha sido una persecución interminable para aislarme y empujarme al consumo”, afirmó visiblemente afectado según trascendió.