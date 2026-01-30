Meghan Markle y su vínculo secreto con Argentina

Lejos del protocolo rígido de la realeza británica y más cerca de una escena íntima y simbólica, Meghan Markle volvió a sorprender al hablar en español durante una actividad pública en Colombia. Pero más allá del gesto y de la ovación que recibió en el teatro de Cali, hubo una frase que captó la atención internacional y que reactivó un capítulo poco explorado de su historia personal: “Aprendí español hace 20 años en Argentina”. Una revelación breve, casi al pasar, que dejó al descubierto un vínculo silencioso con el país que marcó una etapa formativa en su vida.

Meghan Markle y el recuerdo de su paso por Argentina

La duquesa de Sussex pronunció sus primeras palabras en castellano durante un encuentro sobre feminismo y racismo, acompañada por la vicepresidenta colombiana Francia Márquez, a quien definió públicamente como su amiga. “Quería comenzar en español porque estamos en su país y puedo sentir este abrazo desde Colombia”, expresó, antes de agradecer la hospitalidad y destacar la cultura y la historia local. Luego, casi con timidez, se disculpó por su acento: “Perdón si mi español no es perfecto, lo aprendí hace 20 años en Argentina, pero lo intento”.

Príncipe Harry y Meghan Markle

Ese comentario abrió una ventana a un período poco conocido de Meghan Markle, previo a la fama global, cuando realizó una pasantía en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Una experiencia que, lejos de los flashes actuales, la conectó con otro idioma, otra cultura y una forma distinta de mirar el mundo. Un aprendizaje que hoy, dos décadas después, reaparece como un gesto identitario y emocional en medio de su agenda internacional.

Meghan Markle, compromiso social y una voz que sigue creciendo

La visita a Colombia se dio en la antesala de la Conferencia Ministerial Mundial para la Eliminación de la Violencia Contra la Niñez y tuvo como eje la lucha contra el ciberacoso, la discriminación y las violencias en entornos digitales. Desde que se alejaron de la monarquía británica en 2020, Meghan y el príncipe Harry canalizan ese compromiso a través de Archewell, su fundación y productora con base en California.

Durante la charla titulada “Mujeres afro y poder”, Meghan Markle también rindió homenaje a su madre y habló con orgullo de su hija Lilibet, de apenas tres años. “Ya encontró su voz y estamos muy orgullosos de ella”, aseguró, enlazando ese mensaje con una anécdota de su infancia que volvió a marcar el eje de su discurso: la importancia de hacerse escuchar desde temprano.