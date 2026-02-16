Por primera vez, Meghan Markle mostró la cara de su hija, Lilibet de Sussex

En las últimas horas, Meghan Markle se robó la mirada de todos aquellos que están pendientes a sus movimientos debido a que por primera vez mostró el rostro de su hija Lilibeth de Sussex. Lo hizo mediante un sentido posteo en su cuenta oficial de Instagram donde le puso punto final a la decisión de no difundir el rostro de sus herederos en la web.

Meghan Markle reveló la identidad de su hija Lilibeth

Para Meghan Markle, este San Valentín estuvo cargado de emociones. Visiblemente enamorada del Príncipe Harry, la actriz se tomó una licencia para compartir una de las postales más dulces de su familia, donde se pudo ver la cara de la pequeña princesa. A través de un romántico posteo que realizó en su perfil de la famosa red social de la camarita, la duquesa de Sussex mostró el sentido abrazo de su esposo con la niña. “Estos dos + Archie = mi San Valentín para siempre”.

Meghan Markle y el príncipe Harry junto a sus hijos | Instagram

La imagen que enterneció a todos fue ver a la nena de 4 años sostenida por los brazos de su papá en el jardín de su casa de Montecito, California, Estados Unidos. Vestida con un look total pink, la heredera de la corona británica sostenía un frondoso ramo de globos rojos con su manito, mientras giraba levemente a la derecha. La instantánea capturó el perfil de la infante, quien miraba dulcemente el ramillete.

Lilibeth en los brazos del príncipe Harry | Instagram

Meghan Markle se salteó los esfuerzos del Príncipe Harry por cuidar a los niños

Meghan Markle y el Príncipe Harry son una de las parejas de la casa real británica más queridas a lo largo y ancho del mundo. Tras haber tomado la decisión de renunciar a los mandatos diplomáticos impuestos por el reinado inglés, se mudaron a Norteamérica para desarrollar su vida sin condiciones ni límites que cumplir.

Sin embargo, por una cuestión de querer preservar su privacidad y su seguridad integral, los príncipes de Sussex habían tomado la tajante postura de no mostrar a los menores Archie de 6 años y Lilibeth. Cada vez que la royal hace uso de sus redes sociales para compartir algunas escenas junto a sus retoños, intenta que a ninguno de ellos se les vea el rostro para que puedan gozar de una infancia en absoluta reserva y discreción.

De acuerdo con un testimonio difundido por People, "Harry se ha mostrado reacio a mostrar a sus hijos públicamente, no por el deseo de ocultarlos sino para proteger su privacidad y seguridad de posibles amenazas". El fantasma de la trágica muerte de su madre Lady Di sería un fantasma que aún persiste en su día a día. "Quiere que lleven una vida lo más normal posible sin temor a ser secuestrados o lastimados". Finalmente, estas declaraciones sostuvieron que el primogénito del Rey Carlos III tiene un único fin: "Como padre y esposo, Harry está decidido a garantizar que la historia no se repita".

Meghan Markle y Lilibeth de Sussex | Instagram

Al parecer, Meghan Markle se tomó una pequeña licencia en este acuerdo matrimonial de preservar la identidad de los pequeños. Aunque la caja de comentarios se encuentra inhabilitada para que sus seguidores le dejen mensajes, en cuestión de horas el posteo donde aparece Lilibeth de Sussex cosechó miles de me gusta en señal del apoyo y el cariño que recibe por parte de sus seguidores.

