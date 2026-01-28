Meghan Markle vuelve a irrumpir en la opinión pública, esta vez lejos de la realeza inglesa y muy cerca del mundo empresarial. Desde que decidió romper definitivamente con los rígidos protocolos de la corona británica, la duquesa de Sussex redefinió su identidad pública y profesional. Radicada en Estados Unidos desde hace más de cinco años, construyó un perfil ligado al bienestar, a la vida saludable y al emprendimiento, terreno en el que hoy pisa firme y que tiene ambiciones claras de expansión mundial.

Meghan Markle, de actriz a empresaria

En 2024, Meghan Markle lanzó As Ever, una marca que funciona como una manifestación de su estilo de vida y de su visión del mundo. El proyecto, que se presenta con una estética cuidada y un discurso direccionado a lo artesanal, el disfrute consciente y la búsqueda del equilibrio, comenzó a posicionarse en el competitivo mercado estadounidense como una propuesta vinculada al wellness, pero con aspiraciones mucho más amplias.

Meghan Markle | Instagram

En este marco, en las últimas semanas, salió a la luz un nuevo capítulo de su nuevo modelo de negocios que hasta ahora se había mantenido en lejos del ojo público. Se trata del desembarco de la marca en el universo enogastronómico, con el lanzamiento de su propia línea de vinos: uno rosado y uno blanco que fue lanzado en las redes sociales del perfil comercial de la esposa del príncipe Harry. El proyecto, según trascendió, estaría teniendo una recepción positiva tanto entre consumidores como en los críticos especializados.

Nuevo negocio de Meghan Markle | Instagram

El sueño de Meghan Markle que ella misma lo convirtió en realidad

Lejos de ser un negocio improvisado, esta incursión en el mundo viticultor tiene un fuerte componente identitario. Durante su juventud, Meghan Markle mantuvo activo The Tig, un blog personal con el sello lifestyle que tomaba su nombre del vino italiano Tignanello, uno de sus favoritos. Aquella etapa, marcada por el interés en la gastronomía y los viajes, hoy se materializan y se unen en esta nueva faceta empresarial.

La propuesta enológica de As Ever se apoya en una narrativa de disfrute simple pero refinado, con ediciones limitadas y una fuerte impronta emocional. Así lo dejó ver la propia marca en su cuenta de Instagram, donde se compartió el mensaje: "Salud por los últimos sorbos del verano. Llena tu vaso con el vertido favorito de nuestro fundador, disponible por tiempo limitado", una frase que refuerza la idea de exclusividad y cercanía con el consumidor.

Nuevo negocio de Meghan Markle | Instagram

En paralelo, la exactriz de 44 años y el príncipe Harry continúan consolidando una vida alejada de las obligaciones institucionales, enfocada en proyectos que les permiten mayor libertad creativa y personal. Sin títulos ni protocolos que condicionen sus decisiones, la royal parece haber encontrado en el ámbito empresarial una forma de expresión alineada con sus intereses y valores.

Con este nuevo lanzamiento, Meghan Markle reafirma su capacidad para reinventarse y capitalizar su nombre más allá de la realeza. El éxito silencioso de su incursión en el mundo vitícola confirma que su estrategia va más allá de la sobre exposición y el bagaje por los medios de comunicación: se trata de construir una marca con identidad propia, anclada en experiencias, en emociones y en una visión personal que, por ahora, sigue creciendo sin hacer demasiado ruido, pero con bases sólidas y llenas de prestigio.

NB