Luego de tres meses sin verse, Charlene de Mónaco y el príncipe Alberto se reencontraron en Sudáfrica. La consorte monegasca se encuentra instalada en su país natal desde el mes de mayo, aunque algunos aseguran que está allí desde abril, trabajando para concientizar sobre la caza ilegal de rinocerontes. En su visita al país africano, Charlene contrajo una grave infección otorrinolaringológica y tuvo que someterse a varias cirugías.

El príncipe Alberto voló a Sudáfrica en compañía de sus hijos, Jacques y Gabriella de 6 años. El reencuentro se pudo ver en las imágenes que compartió la princesa en Instagram. “Estoy muy emocionada de tener a mi familia de regreso conmigo (¡¡¡Gabriella decidió cortarse el pelo!!!)" escribió Charlene en su red social, junto a varias fotos que muestran la felicidad de estar con su familia otra vez. Además, mostró cómo su hija decidió cortarse el flequillo.

La última vez que Charlene estuvo con su familia fue en una visita oficial que realizó el príncipe Alberto con sus hijos en el mes de junio. El propio Alberto de Mónaco realizó un comunicado oficial días atrás, anunciando que visitarían a la princesa mientras ella se recupera de la cirugía a la que fue sometida el pasado 13 de agosto. No se sabe cuánto tiempo estarán en el continente africano, pero la pequeña Gabriella y Jacques deberán regresar al principado a inicio de septiembre, para comenzar la primaria.

Días atrás, Charlene de Mónaco compartió una impactante imagen en blanco y negro, donde aparece vestida con un top de tirantes bajo un llamativo collar de abalorios. Este colgante es una joya tradicional africana inspirada en la cultura y el arte tradicional. Con los ojos maquillados en tonos negros y el pelo corto peinado hacia un lado, señala con el dedo índice la mano izquierda a la cámara, y pone el puño de la derecha junto a su nariz, haciendo referencia al codiciado colmillo del rinoceronte. La idea de la princesa fue concientizar contra una práctica que pone en peligro la especie de rinocerontes.

El cariñoso mensaje de Charlene de Mónaco a Alberto, en medio de la crisis:

Luego de varias semanas de rumores sobre separación e infidelidades, Charlene de Mónaco dio un comunicado en el que habló sobre su estado de salud, desmintiendo los rumores. “Su alteza está siendo sometida a múltiples y complicados procedimientos tras contraer una ‘infección severa en oídos, nariz y garganta en mayo. La operación más reciente ya fue realizada”, dijo el comunicado que se publicó en su Fundación y que revela que no volverá a Mónaco hasta que los médicos sudafricanos le den el alta y el permiso para viajar.

En homenaje a la pareja, el palacio de Mónaco compartió una miniserie de diez episodios sobre la pareja, y Charlene admitió que no ha sido nada fácil vivir este tiempo alejada de su marido y familia, porque fueron días muy tristes y de mucha preocupación, ademas del dolor.

"Ha sido un reto para mí. Echo mucho de menos a mi marido y a mis hijos", confesó la princesa al medio sudafricano News24. Y agregó "Lo que ha sido extremadamente difícil es que me dijo el equipo médico que no podía volver para mi décimo aniversario de boda. Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso".

El día de su aniversario, Charlene compartió el primer episodio de la miniserie junto a un sentido mensaje: "A nuestras familias, amigos y seres queridos, gracias por vuestro amor y apoyo, por la generosidad que hemos recibido durante una década de matrimonio. Con agradecimiento seguimos trabajando con nuestras fundaciones. Gracias por los regalos de aniversario, por vuestra generosidad y confianza. Con todo nuestro amor y respeto".

