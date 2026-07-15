Máxima Zorreguieta deslumbró con un look llamativo para andar en bicicleta

No hacen faltan más muestras para comprobar que Máxima Zorreguieta (55) es una de las royals con más estilo. La reina de los Países Bajos cumplió con una cita de su agenda en el barrio G-buurt Noord del distrito de Amsterdam Zuidoost, a donde concurrió para apoyar el programa “Barrio Libre de Deudas”, una iniciativa que ayuda a las familias a prevenir problemas financieros y acompaña a los que viven situaciones de endeudamiento.

El impactante look de Máxima Zorreguieta. (Foto: Grosby Group)

Y para recorrer la zona no dudó en optar por uno de los medios más populares en la ciudad: la bicicleta. Con un vestido de mangas cortas abullonadas, con cordón de cinturón, de la firma australiana Zimmermann, que estrenó en junio de 2025, en tonos celeste y blanco, con amplia falda midi, que completó con sandalias de tiras blancas, con taco alto, de Ferragamo 2009, y bolso de napa trenzada, modelo June by Marina Raphel. Y completó su outfit con aros de nácar en forma de flor.

Demostrando su destreza sobre la bicicleta, Máxima pedaleó y recorrió las pequeñas calles del barrio acompañada por el ministro de Asuntos Sociales y Empleo, Hans Vijlbrief, y la concejala Araya Sumter. Dejando una vez más en claro que es una reina todo terreno.