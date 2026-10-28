Kate Middleton deslumbró en Windsor con la tiara de Lady Di para la gala del sultán de Omán

Una vez más, el castillo de Windsor, el más antiguo y grande del mundo, volvió a brillar en todo su esplendor para recibir al sultán de Omán, Haitham bin Rarik Al Said (71), en una noche de gala.

La gala para el sultán de Oman.

La Guardia de Honor, presente en la gala en el castillo de Windsor.

Así fue la noche de gala en la que Kate brilló con la tiara de Lady Di

La recepción debió realizarse allí ya que el Palacio de Buckingham se encuentra en obras de renovaciones de sus salones principales. Los reyes Carlos III (77) –con la banda de la Orden de Al Said que le entregó el Sultán– y Camilla (79) –con vestido en tono púrpura by Fiona Clare– y William (44) y Kate (44) oficiaron de anfitriones de lujo. Y, como para que no quedaran dudas sobre la importancia de sus invitados, la Casa Real de Gran Bretaña cumplió con todos sus protocolos de lujo y los principales miembros llegaron en carrozas y fueron escoltados por la Guardia Real.

El sultán de Omán, Haitham bin Rarik Al Said junto a Carlos III y Camilla, anfitriones de lujo.

La magnífica tradición de la Familia Real de Gran Bretaña se desplegó con la llegada de sus carrozas.

Ciento sesenta privilegiados invitados concurrieron puntualmente a la cita. Y la princesa de Gales, una vez más, acaparó todas las miradas con un vestido amarillo –que evocaba el paisaje dorado del desierto– con mangas capa by Elie Saab que acompañó con la Orden de Omán –en honor al homenajeado– y su tiara favorita (también era la de Lady Di), la “Cambridge Lover´s Knot” (formada por 19 arcos de diamantes con 39 perlas formando nudos), más aros y pulseras también con diamantes. Los que le jugaron una mala pasada en un momento que se le engancharon con el vestido y una de las patas de la silla.

Kate, princesa de Gales, con la tiara de Lady Di.

Para la primera visita del Sultán (dueño de una fortuna de mil millones de dólares) al Reino Unido desde 1982 –que esta vez no fue acompañado por su esposa, Sayyuda Ahad bin Adullah, Dama de Omán, pero sí por su hijo, el príncipe heredero Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said– la Sala de San Jorge fue acondicionada especialmente con todos sus lujos. Se armó una mesa de 50 metros decorada con granadas y candelabros dorados de San Jorge el Drago –el central de doce brazos–, con cristalería con el monograma de Carlos III, 480 cubiertos de plata y 4000 piezas de plata dorada.

La mesa de la gala para el sultán de Omán, decorada con granadas, candelabros dorados y cristalería.

A la izquierda, la Sala de San Jorge fue decorada para los 160 invitados. A la derecha, Kate, anfitriona de la velada, en su vestido amarillo.

En lugar de cóctel se sirvió “Kahwa”, el típico café omaní con dátiles. Y a la hora del menú, se presentaron exquisitos langostinos de Escocia y cangrejos de Cornualles con aguacate y consomé de tomates; cazuela de faisán de Windsor en membrillo especiado, col rellena y patatas en fondant. Para el postre, se sirvió Alaska horneada con ciruelas de Balmoral y helado de miel de Windsor.

El rey Carlos III pronunció parte de su discurso en árabe.

La otra gran sorpresa la dio el rey Carlos III, que pronunció parte de su discurso en árabe. “Nuestras relaciones son de suma importancia y, en este sentido, me ha complacido especialmente ver a nuestros hijos convertirse en patrocinadores conjuntos de la Expedición Joya de Arabia. Pocas cosas pueden ser un símbolo de éxito más gratificante que una relación viva que se transmite de una generación a la siguiente”, expresó el monarca en relación a su hijo el príncipe William.