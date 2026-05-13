Revelaron en qué gasta su dinero el príncipe William: desde compra de ponis a entradas VIP

En las últimas horas, el Sunday Times dio a conocer una noticia financiera que tiene al príncipe William como protagonista, aunque esta vez no por sus compromisos oficiales ni por la interna de la corona británica. Según trascendió, el Príncipe de Gales destina gran parte de su fortuna en lujos y caprichos para él, su esposa y sus tres hijos: George, Charlotte y Louis. Estos gastos millonarios incluyen: vacaciones exclusivas, joyas, deportes y hasta ponis para sus hijos.

El millonario gasto que hace el Príncipe William

Además de ser uno de los ciudadanos más contribuyentes del país, el príncipe William realiza grandes desembolsos en materia de ocio y entretenimiento. Entre los más impactantes aparecen los viajes privados que realiza junto a Kate Middleton y sus tres hijos. La familia suele elegir destinos ultra exclusivos y alejados de la prensa, como la sofisticada estación de esquí de Courchevel o paradisíacas islas griegas a las que llegan en yates valuados en millones de euros. El heredero a la corona mantiene así un estilo de vida marcado por la comodidad y el lujo, algo que no está dispuesto a resignar si se trata del bienestar familiar.

Príncipe William | Instagram

Por su parte, la educación de George, Charlotte y Louis también representa una inversión enorme para los príncipes de Gales. Los pequeños asisten a instituciones privadas consideradas entre las más prestigiosas del Reino Unido, con cuotas trimestrales altísimas. El futuro ingreso del príncipe George al exclusivo colegio Eton podría duplicar todavía más esos gastos, reafirmando la tradición académica de la familia real británica.

El príncipe William no escatima en gastos para el ocio familiar

Pero no todo pasa por sus hijos. El príncipe William también dedica una importante suma de dinero a sus gustos personales. Fanático de las motos de alta gama, posee varios modelos deportivos valuados en miles de euros -entre ellas se destacan numerosos modelos de Ducati.

El deporte ocupa otro lugar central dentro de sus gastos. Apasionado por el Aston Villa, el hijo de Carlos III cuenta con ubicaciones VIP para seguir cada partido de su club favorito. Además, su amor por el polo hizo que durante la pandemia él y Kate decidieran comprar ponis para sus hijos, con la intención de introducirlos desde chicos en una de las disciplinas más tradicionales de la aristocracia inglesa.

Kate Middleton, Príncipe William, Príncipe George, Princesa Charlotte, Príncipe Louis | Instagram

Finalmente, desde el plano más privado, pero sumamente importante para la imagen de él y su esposa, las joyas y relojes exclusivos también forman parte de la vida diaria de la pareja real. De acuerdo con lo trascendido, William conserva un especial cariño por un lujoso reloj que perteneció a la princesa Diana y que usa desde hace años. A su vez, suele sorprender a Kate Middleton con piezas de altísima gama, entre ellas relojes de firmas internacionales y delicadas joyas valuadas en cientos de miles de euros que fueron sumándose a la impresionante colección privada de la princesa.

Príncipe William, Kate Middleton | Instagram: @princeandprincessofwales

Aunque intenta mostrarse cercano al pueblo y mantiene un perfil sumamente reservado en lo que respecta a su vida privada, el príncipe William continúa llevando una vida rodeada de privilegios, tradición y gastos millonarios destinados a una vida llena de confort y bienestar. Desde viajes de lujo y educación élite hasta exclusivos regalos y pasatiempos aristocráticos, cada movimiento económico del futuro rey de Inglaterra confirma que la corona británica sigue siendo sinónimo de opulencia y sofisticación.

NB